KSW 78 NA ŻYWO 21.01.2023 r. KARTA WALK. Materla kontra Grove! Gdzie oglądać galę? Wyniki walk na żywo, online, relacja, wideo

XTB KSW 78 NA ŻYWO

Sudolski sprowadził rywala w pierwszej rundzie do parteru

Potem sytuacja się odwróciła i to Brazylijczyk atakował z góry. Nic się jednak więcej nie wydarzyło i tak skończyła się pierwsza runda tej walki

Nie zwalniamy! Przed nami kolejna walka - 93 kg/205 lb: Łukasz Sudolski (10-1, 6 KO, 1 Sub) vs Kleber Raimundo Silva (20-12 1 NC, 13 KO, 3 Sub)

Doussis dominował na początku. Potem jednak wylądował na plecach, a Kijańczuk zasypał go ciosami i skończył walkę w ciągu niespełna dwóch minut!

I mamy kolejną walkę, która zakończyła się przed czasem.

Przed nami starcie w kategorii półciężkiej - 93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk (11-5, 10 KO) vs Marc Doussis (8-1 1 NC, 5 KO, 3 Sub)