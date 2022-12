KSW 77 NA ŻYWO 17.12.2022 r. Chalidow kontra Pudzianowski! Kto wygra hit? KARTA WALK. Gdzie oglądać galę? Wyniki walk na żywo, online, wideo

XTB KSW 77 NA ŻYWO

Przed nami dwie walki o pasy mistrzowskie. Na początek starcie o pas kategorii półciężkiej - 93 kg/205 lb: Ibragim Chuzhigaev (16-5, 8 KO, 2 Sub) vs Ivan Erslan (12-1 1NC, 8 KO, 1 Sub)

Rutkowski wygrał niejednogłośną decyzją sędziów 29:28, 29:28, 28:29!

W trzeciej rundzie Rutkowski przyjął sporo ciosów ze strony rywala, ale przetrwał. Po jednym z ciosów Eskieva leżał jednak na deskach. Czekamy na decyzję sędziów. Dziś po raz pierwszy.

W drugiej rundzie Rutkowski wziął się do pracy i teraz to on częściej trafia rywala. Teraz z kolei Eskiev sprowadził Polaka do parteru. Koniec rundy. Dobrej w wykonaniu Polaka, który kopnięciami rozbijał nogi rywala. Słabsze było ostatnie pół minuty

Pierwsza runda ze wskazaniem na Eskieva, który miał dobre wejście i zakończenie. I właśnie na koniec rundy Rutkowski dał się mocno trafić, ale gong zakończył tę część starcia i okazał się ratunkiem dla Polaka