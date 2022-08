KSW 74 NA ŻYWO 10.09.2022 r. KARTA WALK. De Fries kontra Prasel! Gdzie można kupić bilety? Gdzie oglądać? Wyniki walk na żywo, online

KSW 74. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gdzie kupić bilety?

CZYTAJ TAKŻE: KSW 73 NA ŻYWO. Sarara kontra Wrzosek

Gala KSW 74 odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 10.09.2022 roku. Początek o godzinie 19:00. Bilety na galę można kupić przez system eBilet.pl.

KSW 74. Karta walk

[lista]

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] 83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (7-4, 5 KO, 1 Sub) vs Tom Breese (14-3, 5 KO, 8 Sub)

[*] 120,2 kg/ 265 lb: Michał Kita (21-14-1, 13 KO, 5 Sub) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] 120,2 kg/ 265 lb: Phil De Fries (21-6, 1NC, 5 KO, 12 Sub) vs Ricardo Prasel (13-3, 4 KO, 9 Sub) - walka o pas kategorii ciężkiej