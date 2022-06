KSW 73 NA ŻYWO 20.08.2022 r. KARTA WALK Sarara kontra Wrzosek! Gdzie można kupić bilety? Gdzie oglądać galę? Wyniki walk na żywo, online

KSW 73. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gdzie kupić bilety?

CZYTAJ TAKŻE: KSW 72 NA ŻYWO. Romanowski i Grzebyk w walce wieczoru! KARTA WALK. Gdzie oglądać?

Gala KSW 73 odbędzie się na Torwarze w Warszawie. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 20.08.2022 roku. Początek o godzinie 19:00. Bilety na galę można kupić przez system eBilet.pl.

KSW 73. Karta walk

[lista]

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

[*] 120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (1-0, 1 KO) vs Arkadiusz Wrzosek (0-0)

Data gali: 20.08.2022 (sobota)

Wydarzenie: KSW 73

Miejsce: Torwar w Warszawie

Transmisja: Viaplay

Godzina: 19:00

KSW 73. Gdzie oglądać i za ile?

CZYTAJ TAKŻE: Kto jest teraz najdroższym piłkarzem Lechii? Jakie są aktualne ceny? TOP 30