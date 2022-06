KSW 71 NA ŻYWO 18.06.2022 r. KARTA WALK Kapitalny debiut Szpilki! Czekamy na walkę o pas mistrzowski. Wyniki walk na żywo, online

KSW 71 NA ŻYWO! Wyniki walk + relacja online. Gala KSW 71 odbędzie się w sobotę (18.06.2022) w Arenie Toruń. Kto pojawi się w oktagonie? W walce wieczoru pojawi się Marian Ziółkowski, który będzie bronić pasa mistrzowskiego, a debiut w KSW zaliczy Artur Szpilka. KARTA WALK i WYNIKI WALK ONLINE. Gdzie oglądać galę KSW 71?

KSW 71 NA ŻYWO Czas na powrót "Różala" do KSW! Przed nami walka 120,2 kg/265 lb: Marcin Różalski vs Errol Zimmerman w formule K1 w małych rękawicach Jest decyzja! Jednogłośnym zwycięzcą walki został Torres! To sensacja! Krwawi też Austriak. Końcówka walki dla Mańkowskiego. Co za emocje! Czekamy na werdykt sędziów I znowu Mańkowski! Trafił mocnymi ciosami i kolanem. Co za energetyczna walka! Polak ma rozcięty łuk brwiowy i krwawi, ale walczy do końca. Teraz Mańkowski zadał mocne ciosy Na początku trzeciej rundy Torres ruszył do ataku. Zadał mocne ciosy, które bardzo odczuł Mańkowski Mańkowski dominował w końcówce rundy, ale Torres potrafił odpowiedzieć celnym kopnięciem To jest naprawdę wyrównany pojedynek. Zawodnicy walczą w stójce Nikt nie odpuszcza. Torres trafił Polaka, a w rewanżu otrzymał od Mańkowskiego serię ciosów

Przed nami druga runda Koniec pierwszej rundy, w której sporo się działo To jest dobra walka. Torres zadaje świetne, ale Mańkowski równie znakomicie odpowiada Torres wstał i jest gotowy do walki Początek walki. Torres zadał skuteczny cios. W rewanżu Mańkowski trafił rywala w krocze przez przypadek, więc teraz Torres ma pięć minut, żeby wrócić do pełni sił Przed nami siódma walka wieczoru - 70,3 kg/155 lb: Borys Mańkowski (22-9-1, 3 KO, 8 Sub) vs Daniel Torres (13-5, 1NC, 7 KO, 1 Sub) Tak w KSW zadebiutował Artur Szpilka

- Przede wszystkim dziękuję kibicom - powiedział Szpilka, który zaprezentował się tak dobrze, że może błyszczeć w KSW Koniec walki! Szpilka dopadł rywala i nie odpuścił! Radczenko odklepał po tym jak dostał cios łokciem!

Na moment inicjatywę przejął Radczenko. Szpilka jednak zastosował przejście do przysiadu i zasypał ciosami głowę Ukraińca

Druga runda i Szpilka nie zwalnia tempa. Zadaje kolejne ciosy, a Radczenko jest coraz mocniej obity Szpilka walczy fantastycznie i w pierwszej rundzie spuścił lanie Ukraińcowi Szpilka znakomicie walczy w parterze w swoim debiucie i rywal ma problemy Teraz Szpilka sprowadził rywala do parteru i atakuje z lepszej pozycji Szpilka trafił kopnięciem, a za chwilę otrzymał ciosy od Radczenki Czas na rozpoczęcie walki Szpilki! A tak swoją walkę wygrał Szymański

Jest już Radczenko, a teraz zmierza do klatki Szpilka Na tę walkę wszyscy czekają! Przed nami debiut Szpilki w KSW - 120,2 kg/265 lb: Artur Szpilka (0-0) vs Sergiej Radczenko (1-1, 1 KO) Koniec walki! Mircea poddał walkę po pierwszej rundzie, po tym, jak lekarz nie dopuścił go do dalszej rywalizacji. Szymański zwycięzcą pojedynku!

Pod koniec rundy Szymański bardzo mocno trafił rywala. Ten krwawi i cudem dotrwał do gongu Szymański przejął inicjatywę i trafił rywala, że ten upadł. Teraz Polak zdecydowanie dominuje Na początku walki do ataku ruszył zawodnik z Mołdawii A teraz interesująco zapowiadająca się walka - 70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (15-6, 3 KO, 3 Sub) Valeriu Mircea (26-7-1, 10 KO, 12 Sub) - Mam nadzieję, że teraz przede mną już walka o pas - powiedział Wikłacz po świetnym występie Tak Wikłacz walczył z Brazylijczykiem

Wikłacz wygrał jednogłośną decyzją sędziów! Nie mogło być inaczej Koniec trzeciej rundy, w której też Wikłacz w pełni dominował. Czekamy na werdykt sędziów

Trzecią rundę to Santis zaczął od mocnych ciosów, które na pewno zrobiły wrażenie na Polaku. Wikłacz jednak zszedł do parteru i znowu przejął inicjatywę

Koniec drugiej rundy, w której też Wikłacz dominował Tylko przez moment Brazylijczyk miał inicjatywę w parterze, bo szybko Polak zaczął atakować z góry i u rywala widać już krew na twarzy W drugiej rundzie Wikłacz też jest bardziej aktywny i sprowadza walkę do parteru Brazylijczyk przetrwał. Przed nami druga runda Wikłacz kapitalnie zaczął walkę! Już na samym początku sprowadził rywala do parteru i taka sytuacja jest już blisko dwie minuty. Wikłacz próbował duszenia trójkątnego, ale rywal broni się, jak może Martinek ma powody do satysfakcji po debiucie

A my czekamy już na kolejne starcie - 61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (12-3-1, 9 Sub) vs Bruno Augusto dos Santos (10-3, 1 KO, 5 Sub) Zgodnie z przewidywaniami Martinek wygrał jednogłośną decyzją sędziów 30:27, 30:27, 30:27

Koniec walki. Czekamy na decyzję sędziów W trzeciej rundzie Sowiński próbuje się odgryzać, ale niezbyt mu to wychodzi. Martinek jest bardziej konkretny Do końca rundy Martinek miał przewagę. Walka toczyła się w stójce, a Sowiński co jakiś czas przyjmował ciosy W drugiej rundzie nadal lepiej radzi sobie Martinek, a nos Sowińskiego już krwawi Lekka przewaga Martinka, który wyprowadził kilka celnych ciosów Początek walki wyrównany i spokojny To starcie w kategorii ciężkiej, więc może być ciekawie W kolejne walce zmierzą się: 120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy (9-2, 8 KO) vs Michal Martinek (9-3, 6 KO) Teraz trwa prezentacja zawodników A tak Desmae skończył Sowińskiego

Doussis wygrał swój pojedynek

W drugiej rundzie Desame zapiął duszenie zza pleców i wygrał swoją drugą walkę w KSW!

Pod koniec pierwszej rundy Sowiński uzyskał przewagę, zaatakował ciosami, ale Belg się wybronił W pierwszej rundzie obaj zawodnicy próbowali duszenia, ale to im się nie udało Przed nami już kolejne starcie - 70,3 kg/155 lb: vs Donovan Desmae (15-8, 7 KO, 4 Sub) vs Artur Sowiński (22-13 2NC, 8 KO, 7 Sub) Wszystko rozstrzygnęło się w drugiej rundzie. Dzwoniarek dobrze zaczął i kontrolował walkę z góry. Jednak rywal zaatakował kopnięciem na korpus. Dzwoniarek ponownie próbował obalić przeciwnika, ale Doussis założył gilotynę i zmusił Polaka do odklepania Walka zakończyła się przed czasem Czas na pierwszą walkę - 93 kg/205 lb: Marc Doussis (7-1 1 NC, 5 KO, 2 Sub) vs Przemysław Dzwoniarek (3-1, 2 KO) Zapraszamy na relację z gali KSW 71 KSW 71. Karta walk 93 kg/205 lb: Marc Doussis (7-1 1 NC, 5 KO, 2 Sub) vs Przemysław Dzwoniarek (3-1, 2 KO) - Doussis wygrał przez poddanie w 2 rundzie



70,3 kg/155 lb: vs Donovan Desmae (15-8, 7 KO, 4 Sub) vs Artur Sowiński (22-13 2NC, 8 KO, 7 Sub) - Desmae wygrał przez poddanie w 2 rundzie



120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy (9-2, 8 KO) vs Michal Martinek (9-3, 6 KO) - Martinek wygrał jednogłośną decyzją sędziów 30:27, 30:27, 30:27



61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (12-3-1, 9 Sub) vs Bruno Augusto dos Santos (10-3, 1 KO, 5 Sub) - Wikłacz wygrał jednogłośną decyzją sędziów 30:26, 30:26, 30:27



70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (15-6, 3 KO, 3 Sub) Valeriu Mircea (26-7-1, 10 KO, 12 Sub) - Szymański wygrał przez TKO po 1 rundzie

120,2 kg/265 lb: Artur Szpilka (0-0) vs Sergiej Radczenko (1-1, 1 KO) - Szpilka wygrał przez poddanie w 2 rundzie

70,3 kg/155 lb: Borys Mańkowski (22-9-1, 3 KO, 8 Sub) vs Daniel Torres (13-5, 1NC, 7 KO, 1 Sub) - Torres wygrał jednogłośną decyzją sędziów 29:28, 29:28, 29:28

120,2 kg/265 lb: Marcin Różalski vs Errol Zimmerman

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (24-8-1, 6 KO, 13 Sub) vs Sebastian Rajewski (12-6, 4 KO)

KSW 71. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gdzie kupić bilety? CZYTAJ TAKŻE: KSW 71. Wyniki wszystkich walk na żywo Gala KSW 71 odbędzie się w Arenie Toruń. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 18.06.2022 roku. Początek o godzinie 19:00. Bilety na galę można kupić przez system eBilet.pl. Data gali: 18.06.2022 (sobota)

Wydarzenie: KSW 71

Miejsce: Arena Toruń

Transmisja: Viaplay

Godzina: 19:00 KSW 71. Gdzie oglądać i za ile? CZYTAJ TAKŻE: Pomorskie sportsmenki są piękne i osiągają świetne wyniki. Musicie je zobaczyć GALERIA Galę można oglądać w Viaplay. Koszt to 35 złotych za abonament dostępu do platformy.

Gali KSW nie będzie już za pośrednictwem PPV. Teraz wyłączne prawa ma platforma streamingowa Viaplay i tylko tam będzie można oglądać zmagania organizacji KSW. Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 71 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

KSW 71. Kto wystąpi?

Marian Ziółkowski (24-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) stanie do trzeciej obrony tytułu mistrzowskiego w wadze lekkiej podczas gali KSW 71 w Arenie Toruń. Pretendentem do pasa będzie drugi zawodnik rankingu tej dywizji, będący na fali trzech zwycięstw Sebastian Rajewski (12-6, 4 KO). Starcie to zwieńczy pierwszą w historii galę KSW w Toruniu, która odbędzie się 18 czerwca. Marian Ziółkowski od wielu miesięcy zachwyca zarówno ekspertów, jak i kibiców, którzy oglądają jego poczynania i coraz dłuższe panowanie w kategorii lekkiej KSW. „Golden Boy" po tytuł sięgnął w grudniu 2020 roku, kiedy to w znakomitym stylu odprawił kopnięciem na korpus Romana Szymańskiego, czym zrewanżował mu się za starcie sprzed sześciu lat. Następnie Ziółkowski obronił pas w pojedynkach z Maciejem Kazieczką i Borysem Mańkowskim. Warszawianin ma zatem na koncie nie tylko trzy wygrane walki mistrzowskie z rzędu, ale również trzy zwycięstwa z zawodnikami trenującymi w poznańskich klubach.

Także podczas KSW 71 czempionowi przyjdzie skrzyżować rękawice z fighterem ze stolicy wielkopolski. Choć Sebastian Rajewski pochodzi z Płocka, to od lat trenuje już w poznańskim Czerwonym Smoku. 30-latek wygrał osiem z ostatnich dziewięciu pojedynków i serią trzech zwycięstw w okrągłej klatce KSW otworzył sobie drogę do pojedynku mistrzowskiego. Rajewski ostatnio pewnie wypunktował Niklasa Backstroma, a wcześniej w podobnym stylu zostawił w pokonanym polu byłego mistrza KSW, Artura Sowińskiego, oraz twardego Savo Lazicia. Podczas nadchodzącej gali KSW 71 Artur Szpilka (0-0) zadebiutuje w MMA i zmierzy się z ukraińskim pięściarzem, Siergiejem Radczenką (1-1, 1 KO), będzie to rewanż za bój w bokserskim ringu. Artur Szpilka jest jednym z najbardziej znanych i popularnych polskich pięściarzy. O jego debiucie w mieszanych sztukach walki mówiło się od lat, a już niedługo nastąpi ten długo wyczekiwany dzień. 33-letni pięściarz z Wieliczki ma za sobą bogatą karierę w ringu. W zawodowym boksie stoczył 29 pojedynków, z których 24 zakończyły się jego zwycięstwem. W roku 2016 walczył o pas mistrza świata WBC królewskiej kategorii wagowej, ale musiał wówczas uznać wyższość Deontaya Wildera. Szpilka wchodził do ringu między innymi z tak znanymi pięściarzami jak: Tomasz Adamek, Mariusz Wach czy Mike Mollo. Walki Artura, niezależnie od wyniku, zawsze wzbudzają ogromne emocje i przyciągają uwagę kibiców.

Artur Szpilka przygotowuje się do swojego debiutu w WCA Fight Team, gdzie ma okazję trenować między innymi z Janem Błachowiczem, Izu Ugonohem, Danielem Omielańczukiem czy Marianem Ziółkowskim. Piąty zawodnik rankingu kategorii lekkiej, Donovan Desmae (15-8, 7 KO, 4 Sub), zmierzy się z byłym mistrzem wagi piórkowej podczas gali KSW 71. Rywalem Belga 18 czerwca w Arenie Toruń będzie jeden z najbardziej doświadczonych zawodników KSW, Artur „Kornik" Sowiński (22-13 2NC, 8 KO, 7 Sub).

Siergiej Radczenko ma za sobą 15 zawodowych konfrontacji w ringu, z których 8 zakończyło się jego wygranymi. W odróżnieniu od Artura Szpilki, Radczenko ma już za sobą debiut w zawodowym MMA. W mieszanych sztukach walki stoczył dwa pojedynki, z czego jeden wygrał. Radczenko w młodości trenował też zapasy, ale potem skupił się w całości na pięściarstwie.

Donovan Desmae jest pierwszym zawodnikiem z Belgii, który postawił stopę w klatce KSW. „Vegas" ostatnio popisał się znakomitymi umiejętnościami grapplingowymi i w nietypowy sposób odklepała Łukasza Rajewskiego na gali KSW 66. Wcześniej, po bardzo widowiskowej walce nagrodzonej bonusem za najlepsze starcie gali, 30-latek został pokonany przez Romana Szymańskiego. Artur Sowiński to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników KSW. „Kornik" ma na koncie już 21 starć w białym ringu i okrągłej klatce. Były mistrz kategorii piórkowej oraz pretendent do pasa wagi lekkiej wygrywał między innymi z Maciejem Jewtuszką, Anzorem Azhievem, Łukaszem Chlewickim i Kleberem Koike Erbstem. Ostatnio 35-latek stanął do walki poza KSW i na pięciorundowym dystansie pokonał Antona Kuivanena, dzięki czemu sięgnął po pas mistrzowski organizacji EFM. Podczas nadchodzącej gali KSW 71 Marcin Różalski powróci nie tylko do organizacji KSW, ale również do swoich sportowych korzeni, czyli do świata kickboxingu. W Arenie Toruń były mistrz KSW w wadze ciężkiej zmierzy się ze znanym na całym świecie i niezwykle doświadczonym holenderskim kickboxerem, Errolem Zimmermanem. Pojedynek, do którego dojdzie już 18 czerwca, odbędzie się na zasadach K1, ale w małych rękawicach. Starcie zostało zakontraktowane na trzy pięciominutowe rundy.

– W KSW zawsze byliśmy otwarci na to, co nowe, na to, co interesujące i widowiskowe – mówi Maciej Kawulski, jeden z szefów KSW. – Zawsze uważaliśmy też, że wyjątkowym osobom, istotnym dla nas postaciom warto udostępnić miejsce, by mogły pokazać to, na co czekają fani. Bez wątpienia Marcin Różalski jest jedną z najbardziej wyjątkowych jednostek w historii KSW, do tego nietuzinkową personą, a dla takich warto czasem zrobić ustępstwo, w szczególności, jeśli jego walki nie tylko cieszyły, ale również tworzyły historię naszej organizacji. Z tego powodu po raz pierwszy w dziejach, zorganizujemy starcie, które nie odbędzie się na zasadach MMA, a w formule K1 w małych rękawicach. Takie rozwiązanie powinno zapewnić zarówno zawodnikom, jak i fanom największą radość z przeżywania tego niezwykłego momentu, jakim jest powrót Różala i jego pojedynek z ikoną świata kickboxingu, Errolem Zimmermanem.

Popularny „Różal" jest byłym mistrzem wagi ciężkiej KSW. Pas zdobył podczas pamiętnej gali KSW 39: Colosseum, kiedy to w pięknym stylu znokautował Fernando Rodriguesa Jr. już w 16 sekundzie starcia. Po tej wygranej płocczanin zwakował tytuł i odwiesił na kołek rękawice do MMA. Później zawalczył jeszcze w kickboxingu i na gołe pięści, a teraz ponownie stanie do stójkowej konfrontacji, w której czuje się jak ryba w wodzie. Zanim Marcin zadebiutował w MMA, toczył boje w kickboxingu i muay thai. Wywalczył tytuły mistrza świata organizacji ISKA i WKA w formule K1. Był wielokrotnym mistrzem polski w kickboxingu, a także zawodowym czempionem w boksie tajskim. „Różal" ma na swoim koncie kilkadziesiąt stoczonych pojedynków w formułach stójkowych. Errol Zimmerman jest prawdziwą legendą świata kickboxingu. W swojej karierze stoczył ponad setkę pojedynków, a kilkadziesiąt razy wygrywał, nokautując swoich rywali. Jest zwycięzcą między innymi turnieju K-1 World Grand Prix European Championship oraz Superkombat Heavyweight. W swojej karierze mierzył się z takimi ikonami kickboxingu jak: Semmy Schilt, Badr Hari czy Rico Verhoeven. Errol swoje bogate doświadczenie w ringu zdobywał praktycznie na cały świecie. Walczył nie tylko w Holandii, ale też w Belgii, Rosji, Singapurze, Niemczech, USA, Japonii, Szwecji, Rumunii, Korei Południowej, Hiszpanii czy Czechach.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

JJ kończy karierę a akces do MMA zgłasza Anita Włodarczyk!