KSW 66 NA ŻYWO 15.01.2022 r. WYNIKI, KARTA WALK Narkun walczy o pas, powrót Materli! WIDEO Gdzie oglądać galę? Wyniki na żywo, online

KSW 66 NA ŻYWO! Wyniki walk + relacja online. Gala KSW 66 odbędzie się w sobotę (15.01.2022) w Netto Arenie w Szczecinie. Kto pojawi się w oktagonie? Do walk o pasy mistrzowskie przystąpią Tomasz Narkun i Marian Ziółkowski, będzie też powrót do klatki Michała Materli! KARTA WALK i WYNIKI WALK ONLINE. Gdzie oglądać galę KSW 66?

KSW 66 NA ŻYWO CZYTAJ TAKŻE: KSW 66. Wyniki wszystkich walk na żywo. Kto wygrał? Przed nami czwarty pojedynek wieczoru - 70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Donovan Desmae (14-8, 7 KO, 3 Sub) Po trzech wstępnych pojedynkach czas na uroczyste otwarcie gali KSW 66 Druga runda szybko się skończyła się bardzo szybko i zgodnie z przewidywaniami. Szadziński ciężko znokautował Moriccę! Po jego pierwszym ciosie Włoch padł i wstał. Ale po drugim ciosie już nastąpił koniec walki! Ambitny Włoch przetrwał jednak bombardowanie i za chwilę przed nami druga runda tej walki Początek walki. I od razu do ataku ruszył Szadziński. Polak mocno atakuje i Moricca jest w dużych opałach!

A już za chwilę trzecia walka wieczoru - 70,3 kg/155 lb: Gracjan Szadziński (8-4, 6 KO) - Francesco Moricca (9-5-1, 2 KO) Tak wygrał swoją walkę Koziorzębski

Sędziowie nie mieli wątpliwości i to Koziorzębski został zwycięzcą tego pojedynku! Szymajda na początku trzeciej rundy uzyskał przewagę, a jego ciosy zrobiły wrażenie na rywalu. Koziorzębski szybko jednak opanował sytuację, przeniósł walkę do parteru i kontrolował ją z góry. Koziorzębski blisko skończenia walki przed czasem. Mocno trafił prawym, a Szymajda po tym ciosie padł na matę. Będzie jednak trzecia runda w tej walce Koziorzębski zachował więcej sił i to on dominuje w drugiej rundzie Pierwsza runda tej walki była bardzo interesująca. Koziorzębski dobrze radził sobie w stójce i dwa razy trafił rywala kopnięciami na korpus. Z drugiej strony Szymajda potrafił dwukrotnie obalić rywala

A przed nami druga walka - 77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (7-4, 4 KO) vs Hubert Szymajda (9-4, 1 KO, 5 Sub) Sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo Surdynowi! Dla Polaka to była trzecia walka w KSW i pierwsza zwycięska Trzecia runda też dla Surdyna, który obalił rywala i kontrolował walkę zza pleców. Czekamy na werdykt sędziów, choć żadnego zaskoczenia raczej nie będzie Przed nami trzecie starcie. Polak będzie je kontrolować, żeby wygrać na punkty czy będzie chciał skończyć przed czasem? Dla Martinika wygrana przed czasem to już jedyna szansa W drugiej rundzie obraz walki nie uległ zmianie. Surdyn pokazuje się z bardzo dobrej strony. Znowu sprowadził przeciwnika do parteru. Koniec drugiej rundy. Polak jest zdecydowanie lepszy w tym starciu Początek walki należy do Polaka, który jest stroną przeważającą. Surdyn sprowadził rywala do parteru, potem dociskał do siatki i próbował akcji zza pleców. Dopiero w końcówce rundy, po faulu Surdyna, walka wróciła do stójki

Tymczasem zaczynamy galę KSW 66 w Netto Arenie w Szczecinie! Czas na pierwszy pojedynek - 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn (5-2, 1 KO, 2 Sub) vs David Martinik (5-3, 2 KO, 2 Sub) Tymczasem poznaliśmy pierwsze szczegóły odnośnie gali KSW 67! Ta odbędzie się 26 lutego w Warszawie, a w walce wieczoru zmierzą się Philip de Fries i Darko Stosić! Anglik broni pasa mistrzowskiego wagi ciężkiej. Będzie też pojedynek Andrzeja Grzebyka z Adrianem Bartosińskim! W programie gali KSW 66 znalazło się 10 pojedynków. Czekamy na pierwsze stracie wieczoru Dobry wieczór. Niebawem rozpocznie się oczekiwana gala KSW 66! Zapraszamy na relację na żywo z poszczególnych walk. Będzie powrót Michała Materli. Będą dwie walki o pasy mistrzowskie z udziałem Tomasza Narkuna, Mariana Ziółkowskiego i Borysa Mańkowskiego. Emocji z pewnością nie zabraknie!

KSW 66. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gdzie kupić bilety? CZYTAJ TAKŻE: KSW 66. Wyniki wszystkich walk na żywo. Kto wygrał? Gala KSW 66 odbędzie się w Netto Arenie w Szczecinie. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 15.01.2022 roku. Początek o godzinie 19:00. Bilety na galę można kupić przez system eBilet.pl. KSW 66. Karta walk 61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn (5-2, 1 KO, 2 Sub) vs David Martinik (5-3, 2 KO, 2 Sub) - Sudryn wygrał jednogłośną decyzją sędziów na punkty 30:25, 30:26, 30:26

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (7-4, 4 KO) vs Hubert Szymajda (9-4, 1 KO, 5 Sub) - Koziorzębski wygrał jednogłośną decyzją sędziów na punkty 30:26, 30:27, 30:27



70,3 kg/155 lb: Gracjan Szadziński (8-4, 6 KO) - Francesco Moricca (9-5-1, 2 KO) - Szadziński wygrał przez KO w II rundzie

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Donovan Desmae (14-8, 7 KO, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Wojciech Janusz (10-7, 3 KO, 4 Sub) - Damian Skarżyński (5-3, 2 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (11-6, 4 KO) vs Niklas Baeckstroem (11-3 1NC, 4 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (9-2, 2 KO, 1 Sub) - Robert Maciejowski (5-3, 5 KO)

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (30-8, 10 KO, 13 Sub) - Jason Radcliffe (17-8, 11 KO, 4 Sub)

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub) - Ibragim Czużigajew (15-5, 8 KO, 2 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Borys Mańkowski (22-8-1, 3 KO, 8 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej Data gali: 15.01.2022 (sobota)

Wydarzenie: KSW 66

Miejsce: Netto Arena w Szczecinie

Transmisja: Viaplay

[b]Godzina: 19:00 CZYTAJ TAKŻE: Seksowne polskie sportsmenki ZDJĘCIA

KSW 66. Gdzie oglądać i za ile? CZYTAJ TAKŻE: Seksowne polskie sportsmenki ZDJĘCIA Galę można oglądać w Viaplay. Koszt to 35 złotych za abonament dostępu do platformy. Gali KSW nie będzie już za pośrednictwem PPV. Teraz wyłączne prawa ma platforma streamingowa Viaplay i tylko tam będzie można oglądać zmagania organizacji KSW. Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 66 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

KSW 66. Kto wystąpi?

Organizacja KSW po ponad 7 latach wraca do Szczecina. Już 15 stycznia na gali KSW 66 kibice zobaczą pojedynek mistrzowski w kategorii lekkiej pomiędzy Marianem Ziółkowskim (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) a Borysem Mańkowskim (22-8-1, 3 KO, 8 Sub). Ponadto w Netto Arenie do okrągłej klatki wejdzie również cała plejada reprezentantów lokalnego klubu Berserkers Team na czele z mistrzem kategorii półciężkiej, Tomaszem Narkunem (18-4, 3 KO, 14 Sub) oraz powracającym do KSW, Michałem Materlą (30-8, 10 KO, 13 Sub). W Szczecinie pojawią się również Tomasz Romanowski i Rafał Moks.

Marian Ziółkowski od końca 2020 roku zasiada na tronie kategorii lekkiej KSW. 31-latek z Warszawy na gali KSW 57 spotkał się w klatce z Romanem Szymańskim i po pięknym pojedynku znokautował rywala kopnięciem na tułów. W kwietniu bieżącego roku „Golden Boy" stanął do pierwszej obrony tytułu, kiedy to skrzyżował rękawice z Maciejem Kazieczką. Ziółkowski już w drugiej odsłonie najpierw mocno zranił rywala, a następnie poddał go duszeniem zza pleców. Borys Mańkowski po latach spędzonych w kategorii półśredniej, której w maju 2014 roku został mistrzem, zdecydował się na powrót do dywizji lekkiej i znów stanie przed szansą zdobycia pasa. „Diabeł Tasmański" w ostatnich trzech starciach był bezbłędny i odprawiał kolejno Vaso Bakocevicia, Marcina Wrzoska i Artura Sowińskiego. Jeszcze jako mistrz wagi lekkiej poznaniak trzykrotnie obronił tytuł. 32-latek z Czerwonego Smoka ma na koncie również 9 bonusów za walki, poddania i najlepsze występy na galach KSW.

Michał Materla powraca do KSW po ponad rocznej przerwie. Bersekrer ma na koncie najwięcej walk spośród wszystkich zawodników w historii organizacji. Szczecinianin już 25 razy wchodził do białego ringu i okrągłej klatki KSW. Ostatnio kibice oglądali byłego mistrza kategorii średniej podczas gali KSW 56, kiedy to spotkał się z czempionem dywizji półśredniej, Roberto Soldiciem. Materla w KSW wygrywał między innymi z Aleksandarem Iliciem, Damianem Janikowskim, Martinem Zawadą, Paulo Thiago, Rousimarem Palharesem, Antonim Chmielewskim, Tomaszem Drwalem, Jayem Silvą, Kendallem Grove'em, Mattem Horwichem i Krzysztofek Kułakiem. Dwóch zawodników kategorii koguciej spotka się w klatce 15 stycznia na gali KSW 66. Patryk Surdyn (5-2, 1 KO, 2 Sub) w szczecińskiej Netto Arenie skrzyżuje rękawice z Davidem Martinikiem (5-3, 2 KO, 2 Sub). Patryk Surdyn poszuka na gali KSW 66 swojej pierwszej wygranej w okrągłej klatce KSW. Łomżanin zmierzył się podczas KSW 55 z Damianem Stasiakiem, a na KSW 60 z Jakubem Wikłaczem i dwukrotnie musiał uznać wyższość rywali. Przed tymi pojedynkami reprezentant Fight Club Łomża wygrał pięć starć z rzędu i sięgnął po tytuł mistrzowski organizacji Armia Fight Night, a następnie go obronił.

Dawid Martinik także dwukrotnie walczył dla organizacji KSW, ale ostatnie starcie zwyciężył. 24-letni Czech na KSW 58 stoczył trzyrundowy, przegrany pojedynek z Pawłem Polityłą, a następnie błyskawicznie pokonał przez nokaut techniczny bardzo doświadczonego Lemmy'ego Krušiča. Reprezentant Octagon Team Cieszyn przed debiutem w KSW wygrał cztery pojedynki i trzykrotnie kończył rywali przed ostatnim gongiem. Niepokonany od czterech lat Ibragim Czużigajew rywalem Tomasza Narkuna na KSW 66! Najdłużej panujący mistrz organizacji KSW, Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub), stanie do kolejnej obrony tytułu wagi półciężkiej już 15 stycznia na KSW 66 przed własną publicznością. Rywalem „Żyrafy" w szczecińskiej Netto Arenie będzie niepokonany w sześciu ostatnich pojedynkach, Ibragim Czużigajew (15-5, 8 KO, 2 Sub).

Ibragim Czużigajew zwyciężył jedenaście z ostatnich dwunastu pojedynków. 30-latek z Groznego w tym czasie walczył dla cenionej organizacji ACB/ACA, a także podczas Eagle Fighting Championship. W tej ostatniej we wrześniu zanotował już 8. nokaut w karierze, kiedy pod jego ciosami skapitulował Evgeni Myakinkin. W całej karierze Czeczen kończył przed czasem dziesięć pojedynków, z czego aż siedem w pierwszej odsłonie. Ibragim Czużigajew niedawno pokonał między innymi znanego doskonale fanom KSW Piotra Strusa.

Tomasz Narkun przez ostatnie 6 lat przegrał jedynie w starciach dwóch mistrzów z czempionem kategorii ciężkiej, Philem de Friesem. W każdym innym boju król wagi półciężkiej odprawiał rywali, a najczęściej robił to za pomocą spektakularnych nokautów lub poddań. Berserker ze Szczecina w tym czasie dwukrotnie pokonał legendarnego Mameda Khalidova, a także Ivana Erslana, Przemysława Mysialę, Marcina Wójcika, Rameau Thierry'ego Sokoudjou, Cassio Barbosę, Gorana Reljicia i Karola Celińskiego. Dla „Żyrafy" będzie to szósta obrona tytułu mistrzowskiego. Były pretendent do pasa kategorii półśredniej, Krystian Kaszubowski (9-2, 2 KO, 1 Sub), będzie rywalem Tomasza Romanowskiego (14-8 1NC, 5 KO, 1 Sub) 15 stycznia w szczecińskiej Netto Arenie podczas gali KSW 66. Starcie odbędzie się w limicie kategorii półśredniej. Tomasz Romanowski ma na koncie trzy starcia w okrągłej klatce KSW. 32-latek ze Stargardu wypunktował Iona Surdu oraz znokautował Aleksandara Rakasa. „Tommy" dał się poznać szerszej publiczności w programie „Tylko Jeden". Po zwycięskich bojach z Mariuszem Radziszewskim i dwukrotnie z Marcinem Krakowiakiem wygrał reality show i zgarnął główną nagrodę.

Krystian Kaszubowski pokonał już czterech rywali w KSW. Zawodnik Mighty Bulls Gdynia znokautował Christophera Henze oraz Michała Michalskiego, a następnie wypunktował Ivicę Truscka i Jakuba Kamieniarza. 27-latek wejdzie do klatki po przegranej przez niejednogłośną decyzję z Michałem Pietrzakiem na gali KSW 59.

Rafał Moks wypadł ze styczniowej gali KSW z powodu kontuzji. Fani KSW powinni przygotować się na znakomite widowisko, kiedy ci dwaj zawodnicy znajdą się w jednej klatce. Na KSW 66 w szczecińskiej Netto Arenie naprzeciw siebie staną niezwykle efektownie walczący Łukasz Rajewski (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) oraz Donovan Desmae (14-8, 7 KO, 3 Sub). Starcie, które odbędzie się 15 stycznia, zakontraktowano w limicie kategorii lekkiej. Łukasz Rajewski ma na koncie trzy zwycięstwa z rzędu, a dwa z tych pojedynków wygrał w KSW. Pochodzący z Płocka, a trenujący na co dzień w Poznaniu zawodnik poddał w grudniu 2019 roku Piotra Przepiórkę, a następnie już w okrąglej klatce KSW wypunktował Bartłomieja Koperę i Konrada Dyrschkę. Znany w całej Polsce ze swoich umiejętności stójkowych „Raju" w całej karierze nokautował pięciu rywali, a dwóch przeciwników zmusił do odklepania technik kończących.

Donovan Desmae jest pierwszym zawodnikiem z Belgii, który postawił stopę w klatce KSW. „Vegas" ma na koncie ponad dwadzieścia pojedynków, z których wygrał czternaście, a dziesięć kończył przed czasem. W czerwcu bieżącego roku reprezentant Red Kings zadebiutował w KSW, kiedy to zmierzył się na KSW 61 z Romanem Szymańskim. Po świetnym pojedynku, nagrodzonym bonusem za najlepsze starcie gali, Desmae musiał uznać wyższość Polaka. Na KSW 66 „Vegas" zmierzy się z kolejnym reprezentantem Czerwonego Smoka. Słynący z bardzo ciężkich pięści autor 11 nokautów, Jason Radcliffe (17-8, 11 KO, 4 Sub), będzie rywalem Michała Materli (30-8, 10 KO, 13 Sub) na KSW 66. 15 stycznia były mistrz KSW w wadze średniej powróci do okrągłej klatki i zaprezentuje się fanom przed własną publicznością w szczecińskiej Netto Arenie. Starcie odbędzie się w limicie kategorii średniej.

Jason Radcliffe ma na koncie dwa zwycięskie boje w KSW. Anglik jamajskiego pochodzenia zaczął przygodę z polską organizacją od wypunktowania Antoniego Chmielewskiego na KSW 50, a ostatnio – w swoim stylu – najpierw zranił Alberta Odzimkowskiego, a następnie zasypał go uderzeniami oraz łokciami i zwyciężył przez nokaut techniczny na KSW 64. "The Assassin" w karierze toczył boje m.in. na galach Bellator MMA, Cage Warriors, a także Indyjskiej organizacji Super Fight League. Zawodnik z Londynu jest niezwykle niebezpieczny od pierwszych sekund pojedynku, czego dowodem może być aż 13 starć zakończonych w pierwszej rundzie. Michał Materla powraca do KSW po ponad rocznej przerwie. Bersekrer ma na koncie najwięcej walk spośród wszystkich zawodników w historii organizacji oraz najwięcej bonusów za walki wieczoru. Szczecinianin już 25 razy wchodził do białego ringu i okrągłej klatki KSW. Ostatnio kibice oglądali byłego mistrza kategorii średniej podczas gali KSW 56, kiedy to spotkał się z czempionem dywizji półśredniej, Roberto Soldiciem. Materla w KSW wygrywał między innymi z Aleksandarem Iliciem, Damianem Janikowskim, Martinem Zawadą, Paulo Thiago, Rousimarem Palharesem, Antonim Chmielewskim, Tomaszem Drwalem, Jayem Silvą, Kendallem Grove'em, Mattem Horwichem i Krzysztofek Kułakiem.

Fight Raport odc.1