KSW 63 NA ŻYWO 4.09.2021 r. KARTA WALK Soldić kontra Kincl w wcale o pas! Wyniki. Gdzie i za ile oglądać galę? Wyniki walk na żywo, online

KSW 63. Gdzie oglądać i za ile?

Galę można oglądać jedynie w PPV. Koszt dostępu w systemie PPV do poprzedniej gali wynosił 40 złotych.

Już 4 września 2021 roku organizacja KSW powróci ze swoim kolejnym wydarzeniem. Galę KSW 63 będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV.

Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 60 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

KSW 63. Kto wystąpi?

Poznaliśmy już nazwiska wszystkich uczestników gali KSW 63. W walce wieczoru zmierzą się Roberto Soldić i Patrik Kincl.

To starcie zapowiada się niesamowicie pasjonująco. Soldić zdecydowanie dłużej niż Kincl walczy dla organizacji KSW. Obaj zawodnicy zapowiadają twardą walkę i można spodziewać się bardzo emocjonującego pojedynku. Soldić stanie do obrony pasa mistrzowskiego, ale Kincl ma wielką ochotę, aby mu go odebrać. Obaj świetnie walczą i to gwarantuje absolutnie fantastyczne emocje.