KSW 61 w Ergo Arenie WYNIKI 5.06.2021 r. Mariusz Pudzianowski wygrał walkę wieczoru! Siedem walk zakończonych przed czasem [zdjęcia, wideo]

KSW 61 NA ŻYWO! Wyniki walk + relacja online. Gala KSW 61 odbyła się w sobotę (5.06.2021) w Ergo Arenie z udziałem kibiców. W walce wieczoru Mariusz Pudzianowski pokonał Łukasza Jurkowskiego! Na dziewięć walk aż siedem zakończyło się przed czasem.

KSW 61. Karta walk 77,1 kg/170 lb: Jakub Kamieniarz (9-7, 1 KO, 6 Sub) vs Adam Niedźwiedź (7-4, 1 KO, 6 Sub) - Niedźwiedź wygrał przez poddanie w II rundzie

68,5 kg/145 lb: Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub) vs Andriej Leżniew (19-9, 6 KO, 7 Sub) - Stasiak wygrał przez poddanie w I rundzie

93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub) vs Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub) - Erslan wygrał przez TKO w I rundzie

53,5 kg/118 lb: Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) vs Monika Kucinić (1-0) - Owczarz wygrała jednogłośną decyzją sędziów 30:27, 30:27, 29:28

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-6, 2 KO, 3 Sub) vs Donovan Desmae (14-7, 7 KO, 3 Sub) - Szymański wygrał jednogłośną decyzją sędziów 29:28, 29:28, 30:27

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub) - Kincl wygrał przez TKO w II rundzie



120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) vs Darko Stosić (14-4, 9 KO, 1 Sub) - Stosić wygrał przez KO w I rundzie

68,5 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub) - Paransse wygrał przez poddanie w II rundzie

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub) - Pudzianowski wygrał przez TKO w III rundzie

Dziękujemy za śledzenie z nami relacji na żywo z gali KSW 61 w Ergo Arenie Pudzianowski rozbił Jurkowskiego!

A tak walkę wygrał Parnasse

Koniec walki! Pudzianowski zadawał mocne ciosy w parterze i sędzia przerwał walkę! "Pudzian" zwycięzcą! Na początku trzeciej rundy to "Juras" trafia przeciwnika kopnięciem, ale "Pudzian" sprowadza go szybko do parteru Koniec drugiej rundy. Jurkowski rozbity i zmęczony Jurkowski próbował wstać, ale "Pudzian" cały czas kontroluje sytuację i wciąż zadaje ciosy Jurkowski nie może się wydostać, a Pudzianowski zadaje z góry kolejne ciosy

"Pudzian" zadaje ciosy łokciami Na początku drugiej rundy wymiana ciosów i Pudzianowski ponownie sprowadził Jurkowskiego do parteru Pudzianowski zadaje uderzenia z góry. Koniec pierwszej rundy Jurkowski teraz próbuje kopnięcia, ale "Pudzian" przechwytuje i sprowadza rywala do parteru Pudzianowski dąży do klinczu, ale Jurkowski z niego ucieka Początek walki! Przed nami już tylko walka wieczoru gali KSW 61 w Ergo Arenie - 120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub)! A tak walkę zakończył Stosić

W drugiej rundzie walka szybko dobiegła końca. Parnasse zrobił duszenie zza pleców, a Pejić odklepał! Paransse wygrywa walkę! Pejić próbuje kopnięć, ale Francuz jest uważny. Wciąż bardzo ostrożna jest ta walka. Koniec pierwszej rundy Brakuje ciosów w tej walce. Teraz Parnasse przechodzi do klinczu

Początek walki. Zawodnicy na razie nie szarżują Przed nami przedostatnia walka, w której zmierzą się - 68,5 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub)

Teraz chwila przerwy Darko Stosić wyzwał na pojedynek o pas mistrzowski Phila De Friesa! Kita atakował, ale to Stosić zadał decydujące uderzenie i Polak wylądował na deskach. Stosić wygrał walkę kończąc ją uderzeniami w parterze! Z decyzją sędziego nie zgadza się Kita, który uważa, że mógł dalej walczyć Kita zadaje kolejne silne ciosy Teraz kopnięcie na korpus Kity, ale to Polak ma inicjatywę Początek walki w wadze ciężkiej. Kita zadał mocne uderzenia pod siatką, ale Stosić nie sprawia wrażenia, że ma problemy Zobaczcie jak Kincl rozbił Romanowskiego

To starcie w wadze ciężkiej, więc będzie się działo

Przed nami już siódma walka gali KSW 61 - 120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) vs Darko Stosić (14-4, 9 KO, 1 Sub) A tu radość Szymańskiego

Kincl w dosiadzie i zadaje kolejne ciosy. Koniec walki! Kincl wygrał Romanowski zadał mocny cios w stójce, ale w rewanżu Kincl sprowadził Polaka do parteru W drugiej rundzie Kincel stara się być bardziej aktywny Kincl próbował sprowadzić walkę do parteru, ale Polak się wybronił. Walka przebiega w spokojnej atmosferze. Lepiej prezentuje się Romanowski A w kolejnej walce zmierzą się - 77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub) Szymański wygrał jednogłośną decyzją sędziów 29:28, 29:28, 30:27! Koniec walki. Też będzie potrzebna decyzja sędziów!

Desmae miał swoją szansę o próbował założyć dźwignię na nogę Polaka, który szybko wyszedł z opresji Trzeci runda zaczęła się od kolejnych silnych ciosów ze strony Szymańskiego. Polak teraz atakuje z góry

Polak sprowadził rywala do parteru i kontroluje walkę. Szymański zdecydowanie dominuje. Koniec drugiej rundy Szymański ma coraz większą przewagę i zasypuje silnymi ciosami głowę Belga Początek drugiej rundy. Szymański znowu rusza do ofensywy A Owczarz nie kryje radości

Szymański znowu blisko sprowadzenie do parteru, ale Belg odpowiedział wysokim kopnięciem. Koniec pierwszej rundy Belg obronił się przed sprowadzeniem do parteru i czeka na okazje do kontr. Desmae trafił mocnym sierpem Szymański jest aktywniejszy od początku walki A przed nami już piąta walka wieczoru - 70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-6, 2 KO, 3 Sub) vs Donovan Desmae (14-7, 7 KO, 3 Sub)

Karolina Owczarz wróciła do wygrywania po porażce z Justyną Habą. Owczarz wygrała z Kucinić decyzją sędziów 30:27, 30:27, 29:28 A w ten sposób Erslan pokonał Mysialę

Karolina Owczarz wygrała jednogłośną decyzją sędziów! Koniec walki. Czekamy na decyzję sędziów! Owczarz tuż przed końcem walko próbuje założyć trójkąt rękoma. A za chwilę w dosiadzie zadaje uderzenia Teraz to Kucinić jest za plecami Polki i próbuje duszenia zza pleców. Z kolei Owczarz z dołu stara się doprowadzić rywalkę do poddania Na początku trzeciej rundy Owczarz spróbowała zejść do parteru Owczarz kontroluje sytuację, ale nie stara się, żeby za wszelką cenę skończyć walkę przed czasem. Koniec drugiej rundy Druga runda podobna do pierwszej. Po spokojnym początku Owczarz sprowadziła Kucinić do parteru Owczarz kontrolowała walkę z góry do końca pierwszej rundy

Owczarz sprowadziła rywalkę do parteru i próbuje zapiąć trójkąt rękoma Początek walki! Zawodniczki zaczęły spokojnie Teraz czas na czwartą walkę wieczoru, w której zmierzą się kobiety - 53,5 kg/118 lb: Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) vs Monika Kucinić (1-0)

Tak wygląda gala w Ergo Arenie

Skuteczny atak Erslana, który znokautował Mysialę w pierwszej rundzie! Mysiala zadaje mocne ciosy w stójce Początek walki. Mysiala stara się iść do przodu, ale Erslan dobrze kontruje Przed nami trzecia walka wieczoru - 93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub) vs Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub) Zobaczcie jak swoją walkę wygrał Stasiak

Stasiak szybko przejął inicjatywę i założył trójkąt nogami, a Leżniew odklepał! Stasiak wygrał w pierwszej rundzie! Początek walki. Leżniew mocno trafił w stójce, aż Stasiak osunął się na matę

Przed nami druga walka - 68,5 kg/145 lb: Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub) vs Andriej Leżniew (19-9, 6 KO, 7 Sub) W ten sposób Niedźwiedź zakończył walkę z Kamieniarzem

Teraz trwa ceremonia otwarcia gali KSW 61 Koniec walki! Pod koniec drugiej rundy Niedźwiedź ponownie założył trójkąt rękoma, a Kamieniarz odklepał. Niedźwiedź pierwszym zwycięzcą gali KSW 61 w Ergo Arenie! Niedźwiedź cały czas atakuje z góry, a Kamieniarz skupia się na obronie Teraz to jednak Kamieniarz próbuje założyć gilotynę, ale Niedźwiedź łatwo sobie z tym poradził Druga runda zaczęła się od dominacji Niedźwiedzia, który sprowadził rywala do parteru Kamieniarz przetrwał do końca pierwszej rundy Niedźwiedź wciąż próbuje duszenia, a Kamieniarz stara się wyjść z opresji Niedźwiedź błyskawicznie doszedł do siebie. Próbuje dźwigni i atakuje z góry. Za chwilę w dosiadzie założył trójkąt rękoma

Kamieniarz trafił mocnym ciosem i Niedźwiedź wylądował na deskach Początek walki Zaczynamy! Przed nami pierwsza walka - 77,1 kg/170 lb: Jakub Kamieniarz (9-7, 1 KO, 6 Sub) vs Adam Niedźwiedź (7-4, 1 KO, 6 Sub)

Tymczasem ogłoszone zostały nowe plany. 17 lipca odbędzie się gala KSW 62! W karcie walk pojawią się między innymi Szymon Kołecki, Andrzej Grzebyk, Michał Michalski. Kilka tysięcy widzów na trybunach Ergo Areny Coraz bliżej rozpoczęcia gali KSW 61 w Ergo Arenie! KSW 61 NA ŻYWO. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gala KSW 61 odbędzie się ostatecznie w Ergo Arenie, a nie w Teatrze Szekspirowskim. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 5.06.2021 roku. Początek o godzinie 20:00. Gala odbędzie się z udziałem publiczności już można kupować bilety przez stronę eBilet.pl. Ceny kształtują się od 70 złotych do 2100 złotych, w zależności od miejsc.

Wydarzenie: KSW 61

Miejsce: Ergo Arena

Transmisja: PPV

KSW 61. Gdzie oglądać i za ile? Galę można oglądać jedynie w PPV. Koszt dostępu w systemie PPV to nie 40 złotych, jak było ostatnio, tylko 35 złotych. Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 60 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl. KSW 61. Kto wystąpi? Mariusz Pudzianowski kontra Łukasz Jurkowski - to będzie hit wieczoru podczas gali KSW 61! Impreza miała odbyć się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, ale ostatecznie odbędzie się w Ergo Arenie z udziałem kibiców. Kolejnych uczestników gali będziemy poznawać w najbliższym czasie. Obaj zawodnicy reprezentują ten sam klub, ale do walki wyjdą z zamiarem rozbicia rywala. Pudzianowski ostatnio walczył w marcu i wygrał swój pojedynek. Dla Jurkowskiego to powrót do klatki po dwóch latach przerwy. Miał walczyć z Szymonem Kołeckim, ale za każdym razem z różnych powodów walka była odwoływana.

- To jest biznes. Wchodzimy z Pudzianem do klatki, żeby zrobić sobie krzywdę, a po walce wygrany stawia wódkę. Tak jesteśmy umówieni i tak będzie - powiedział Jurkowski. Po wygranych debiutach w okrągłej klatce KSW teraz spotkają się ze sobą 5 czerwca na KSW 61. Zwycięzca reality show „Tylko Jeden", Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) zmierzy się w Trójmieście z nokautującą siłą czeskiego weterana, Patrika Kincla (23-9, 11 KO, 6 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półśredniej. Byli pretendenci do pasa kategorii półciężkiej skrzyżują rękawice na KSW 61. 5 czerwca naprzeciwko mocno bijącego Chorwata, Ivana Erslana (9-1, 5 KO, 1 Sub), stanie specjalista od kończenia pojedynków przed czasem, Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półciężkiej.

Były mistrz kategorii piórkowej, Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) wraca do klatki KSW po utracie pasa. Rywalem fenomenalnego Francuza będzie autor drugiego najszybszego nokautu w historii KSW, Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub). Walka odbędzie się w limicie kategorii piórkowej. W Ergo Arenie walczyć będzie także Michał Kita. Dojdzie także do walki kobiecej, w której pojawi się znakomita Karolina Owczarz, która na razie czeka na nazwisko swojej rywalki. Były pretendent do pasa mistrzowskiego organizacji M-1 Global, Andreii Liezhniev (19-9, 6 KO, 7 Sub) dołącza do KSW. Ukrainiec zadebiutuje w polskiej organizacji 5 czerwca na KSW 61, a w klatce przywita go Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub). Pojedynek Jakuba Kamieniarza (9-7, 1 KO, 6 Sub) z Adamem Niedźwiedziem (7-4, 1 KO, 6 Sub) otworzy kartę walk gali KSW 61, która odbędzie się już 5 czerwca w ERGO ARENIE. Poznaniak i katowiczanin zmierzą się w hali znajdującej się na granicy Gdańska i Sopotu w limicie kategorii półśredniej.

Starcie pań, w którym wystąpią Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) i Monika Kucinić (1-0), zamyka kartę walk gali KSW 61. Już 5 czerwca Polka zejdzie kilka kilogramów niżej, a jej rywalką w mieszczącej się na granicy Gdańska i Sopotu hali ERGO ARENA będzie utytułowana zawodniczka sportów uderzanych ze Słowenii. Starcie odbędzie się w umownym limicie 53,5 kg. Na gali KSW 61 zobaczymy Karolinę Owczarz po wielu zmianach. Łodzianka wejdzie do klatki o kilka kilogramów lżejsza, a także po przenosinach do klubu WCA Fight Team. „Owca" ma na koncie już cztery walki w KSW. Po widowiskowych starciach wygranych przez poddanie z Pauliną Raszewską oraz Aleksandrą Rolą, a także wypunktowaniu Marty Chojnoskiej, 28-latka zmierzyła się z Justyną Habą i pierwszy raz w karierze zaznała goryczy porażki.

Monika Kucinić zaczęła przygodę z MMA niedawno, ale od lat toczy boje na najwyższym poziomie w sportach uderzanych. „Pitbull" ma na koncie między innymi 50 starć w muay thai oraz K-1, z których wygrała 46. Aż 33 razy jej przeciwniczki lądowały na deskach. Słowenka jest również Mistrzem Europy WKF. Swoją jedyną jak do tej pory walkę w MMA stoczyła na początku zeszłego roku w organizacji Brave, kiedy to wypunktowała Jennifer Trioreau.

