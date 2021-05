KSW 61 NA ŻYWO 5.06.2021 r. KARTA WALK Szymański kontra Desmae. Po ile bilety? Gdzie i za ile oglądać galę? Wyniki walk na żywo, online

KSW 61 NA ŻYWO! Wyniki walk + relacja online. Gala KSW 61 odbędzie się w sobotę (5.06.2021). Początkowo miała odbyć się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, ale została przeniesiona do Ergo Areny i odbędzie się z udziałem kibiców! Kto pojawi się w oktagonie? KARTA WALK i WYNIKI WALK ONLINE. Gdzie oglądać galę KSW 61?

KSW 61 NA ŻYWO. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gala KSW 61 odbędzie się ostatecznie w Ergo Arenie, a nie w Teatrze Szekspirowskim. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 5.06.2021 roku. Początek o godzinie 20:00. Gala odbędzie się z udziałem publiczności już można kupować bilety przez stronę eBilet.pl. Ceny kształtują się od 70 złotych do 2100 złotych, w zależności od miejsc. CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądała gala KSW 60. Były emocje, nokauty, sensacja KSW 61. Karta walk TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub) vs Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub)

52,2 kg/115 lb: Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-6, 2 KO, 3 Sub) vs Donovan Desmae (14-7, 7 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) vs TBA (zawodnik zostanie wkrótce ogłoszony)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub)

68,5 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub) Data gali: 5.06.2021 (sobota)

Wydarzenie: KSW 61

Miejsce: Ergo Arena

Transmisja: PPV

Godzina: 20:00

KSW 61. Gdzie oglądać i za ile? Galę można oglądać jedynie w PPV. Koszt dostępu w systemie PPV to 40 złotych. Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 60 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl. KSW 61. Kto wystąpi? Mariusz Pudzianowski kontra Łukasz Jurkowski - to będzie hit wieczoru podczas gali KSW 61! Impreza miała odbyć się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, ale ostatecznie odbędzie się w Ergo Arenie z udziałem kibiców. Kolejnych uczestników gali będziemy poznawać w najbliższym czasie. Obaj zawodnicy reprezentują ten sam klub, ale do walki wyjdą z zamiarem rozbicia rywala. Pudzianowski ostatnio walczył w marcu i wygrał swój pojedynek. Dla Jurkowskiego to powrót do klatki po dwóch latach przerwy. Miał walczyć z Szymonem Kołeckim, ale za każdym razem z różnych powodów walka była odwoływana.

- To jest biznes. Wchodzimy z Pudzianem do klatki, żeby zrobić sobie krzywdę, a po walce wygrany stawia wódkę. Tak jesteśmy umówieni i tak będzie - powiedział Jurkowski. Po wygranych debiutach w okrągłej klatce KSW teraz spotkają się ze sobą 5 czerwca na KSW 61. Zwycięzca reality show „Tylko Jeden", Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) zmierzy się w Trójmieście z nokautującą siłą czeskiego weterana, Patrika Kincla (23-9, 11 KO, 6 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półśredniej. Byli pretendenci do pasa kategorii półciężkiej skrzyżują rękawice na KSW 61. 5 czerwca naprzeciwko mocno bijącego Chorwata, Ivana Erslana (9-1, 5 KO, 1 Sub), stanie specjalista od kończenia pojedynków przed czasem, Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półciężkiej.

Były mistrz kategorii piórkowej, Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) wraca do klatki KSW po utracie pasa. Rywalem fenomenalnego Francuza będzie autor drugiego najszybszego nokautu w historii KSW, Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub). Walka odbędzie się w limicie kategorii piórkowej. W Ergo Arenie walczyć będzie także Michał Kita. Dojdzie także do walki kobiecej, w której pojawi się znakomita Karolina Owczarz, która na razie czeka na nazwisko swojej rywalki.