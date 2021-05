KSW 61 NA ŻYWO 5.06.2021 r. KARTA WALK Pudzianowski z Jurkowskim w Ergo Arenie. Po ile bilety? Niższa cena PPV! Wyniki walk na żywo, online

KSW 61 NA ŻYWO! Wyniki walk + relacja online. Gala KSW 61 odbędzie się w sobotę (5.06.2021). Początkowo miała odbyć się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, ale została przeniesiona do Ergo Areny i odbędzie się z udziałem kibiców! Kto pojawi się w oktagonie? KARTA WALK i WYNIKI WALK ONLINE. Gdzie oglądać galę KSW 61?

KSW 61 NA ŻYWO. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? Gala KSW 61 odbędzie się ostatecznie w Ergo Arenie, a nie w Teatrze Szekspirowskim. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 5.06.2021 roku. Początek o godzinie 20:00. Gala odbędzie się z udziałem publiczności już można kupować bilety przez stronę eBilet.pl. Ceny kształtują się od 70 złotych do 2100 złotych, w zależności od miejsc. CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądała gala KSW 60. Były emocje, nokauty, sensacja KSW 61. Karta walk 77,1 kg/170 lb: Jakub Kamieniarz (9-7, 1 KO, 6 Sub) vs Adam Niedźwiedź (7-4, 1 KO, 6 Sub)

68,5 kg/145 lb: Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub) vs Andreii Liezhniev (19-9, 6 KO, 7 Sub)

93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub) vs Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub)

53,5 kg/118 lb: Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) vs Monika Kucinić (1-0)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-6, 2 KO, 3 Sub) vs Donovan Desmae (14-7, 7 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) vs Darko Stosić (14-4, 9 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub)

68,5 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub) Data gali: 5.06.2021 (sobota)

Wydarzenie: KSW 61

Miejsce: Ergo Arena

Transmisja: PPV

Godzina: 20:00

KSW 61. Gdzie oglądać i za ile? Galę można oglądać jedynie w PPV. Koszt dostępu w systemie PPV to nie 40 złotych, jak było ostatnio, tylko 35 złotych. Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 60 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl. KSW 61. Kto wystąpi? Mariusz Pudzianowski kontra Łukasz Jurkowski - to będzie hit wieczoru podczas gali KSW 61! Impreza miała odbyć się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, ale ostatecznie odbędzie się w Ergo Arenie z udziałem kibiców. Kolejnych uczestników gali będziemy poznawać w najbliższym czasie. Obaj zawodnicy reprezentują ten sam klub, ale do walki wyjdą z zamiarem rozbicia rywala. Pudzianowski ostatnio walczył w marcu i wygrał swój pojedynek. Dla Jurkowskiego to powrót do klatki po dwóch latach przerwy. Miał walczyć z Szymonem Kołeckim, ale za każdym razem z różnych powodów walka była odwoływana.

- To jest biznes. Wchodzimy z Pudzianem do klatki, żeby zrobić sobie krzywdę, a po walce wygrany stawia wódkę. Tak jesteśmy umówieni i tak będzie - powiedział Jurkowski. Po wygranych debiutach w okrągłej klatce KSW teraz spotkają się ze sobą 5 czerwca na KSW 61. Zwycięzca reality show „Tylko Jeden", Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) zmierzy się w Trójmieście z nokautującą siłą czeskiego weterana, Patrika Kincla (23-9, 11 KO, 6 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półśredniej. Byli pretendenci do pasa kategorii półciężkiej skrzyżują rękawice na KSW 61. 5 czerwca naprzeciwko mocno bijącego Chorwata, Ivana Erslana (9-1, 5 KO, 1 Sub), stanie specjalista od kończenia pojedynków przed czasem, Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półciężkiej.

Były mistrz kategorii piórkowej, Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) wraca do klatki KSW po utracie pasa. Rywalem fenomenalnego Francuza będzie autor drugiego najszybszego nokautu w historii KSW, Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub). Walka odbędzie się w limicie kategorii piórkowej. W Ergo Arenie walczyć będzie także Michał Kita. Dojdzie także do walki kobiecej, w której pojawi się znakomita Karolina Owczarz, która na razie czeka na nazwisko swojej rywalki. Były pretendent do pasa mistrzowskiego organizacji M-1 Global, Andreii Liezhniev (19-9, 6 KO, 7 Sub) dołącza do KSW. Ukrainiec zadebiutuje w polskiej organizacji 5 czerwca na KSW 61, a w klatce przywita go Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub). Pojedynek Jakuba Kamieniarza (9-7, 1 KO, 6 Sub) z Adamem Niedźwiedziem (7-4, 1 KO, 6 Sub) otworzy kartę walk gali KSW 61, która odbędzie się już 5 czerwca w ERGO ARENIE. Poznaniak i katowiczanin zmierzą się w hali znajdującej się na granicy Gdańska i Sopotu w limicie kategorii półśredniej.

Starcie pań, w którym wystąpią Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) i Monika Kucinić (1-0), zamyka kartę walk gali KSW 61. Już 5 czerwca Polka zejdzie kilka kilogramów niżej, a jej rywalką w mieszczącej się na granicy Gdańska i Sopotu hali ERGO ARENA będzie utytułowana zawodniczka sportów uderzanych ze Słowenii. Starcie odbędzie się w umownym limicie 53,5 kg. Na gali KSW 61 zobaczymy Karolinę Owczarz po wielu zmianach. Łodzianka wejdzie do klatki o kilka kilogramów lżejsza, a także po przenosinach do klubu WCA Fight Team. „Owca" ma na koncie już cztery walki w KSW. Po widowiskowych starciach wygranych przez poddanie z Pauliną Raszewską oraz Aleksandrą Rolą, a także wypunktowaniu Marty Chojnoskiej, 28-latka zmierzyła się z Justyną Habą i pierwszy raz w karierze zaznała goryczy porażki.

Monika Kucinić zaczęła przygodę z MMA niedawno, ale od lat toczy boje na najwyższym poziomie w sportach uderzanych. „Pitbull" ma na koncie między innymi 50 starć w muay thai oraz K-1, z których wygrała 46. Aż 33 razy jej przeciwniczki lądowały na deskach. Słowenka jest również Mistrzem Europy WKF. Swoją jedyną jak do tej pory walkę w MMA stoczyła na początku zeszłego roku w organizacji Brave, kiedy to wypunktowała Jennifer Trioreau.

Były pretendent do tytułu kategorii ciężkiej, Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) z nowym rywalem na gali KSW 61. Kontuzjowanego Jaya Silvę zastąpi jedna z największych gwiazd bałkańskiej sceny MMA, Darko Stosić (14-4, 9 KO, 1 Sub).