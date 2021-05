KSW 61 NA ŻYWO 5.06.2021 PEŁNA KARTA WALK Pudzianowski w Ergo Arenie. Po ile bilety? Niższa cena PPV! Wyniki walk na żywo, online

Obaj zawodnicy reprezentują ten sam klub, ale do walki wyjdą z zamiarem rozbicia rywala. Pudzianowski ostatnio walczył w marcu i wygrał swój pojedynek. Dla Jurkowskiego to powrót do klatki po dwóch latach przerwy. Miał walczyć z Szymonem Kołeckim, ale za każdym razem z różnych powodów walka była odwoływana.

Byli pretendenci do pasa kategorii półciężkiej skrzyżują rękawice na KSW 61. 5 czerwca naprzeciwko mocno bijącego Chorwata, Ivana Erslana (9-1, 5 KO, 1 Sub), stanie specjalista od kończenia pojedynków przed czasem, Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półciężkiej.

Po wygranych debiutach w okrągłej klatce KSW teraz spotkają się ze sobą 5 czerwca na KSW 61. Zwycięzca reality show „Tylko Jeden", Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) zmierzy się w Trójmieście z nokautującą siłą czeskiego weterana, Patrika Kincla (23-9, 11 KO, 6 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półśredniej.

- To jest biznes. Wchodzimy z Pudzianem do klatki, żeby zrobić sobie krzywdę, a po walce wygrany stawia wódkę. Tak jesteśmy umówieni i tak będzie - powiedział Jurkowski.

Były mistrz kategorii piórkowej, Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) wraca do klatki KSW po utracie pasa. Rywalem fenomenalnego Francuza będzie autor drugiego najszybszego nokautu w historii KSW, Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub). Walka odbędzie się w limicie kategorii piórkowej. W Ergo Arenie walczyć będzie także Michał Kita. Dojdzie także do walki kobiecej, w której pojawi się znakomita Karolina Owczarz, która na razie czeka na nazwisko swojej rywalki.

Były pretendent do pasa mistrzowskiego organizacji M-1 Global, Andreii Liezhniev (19-9, 6 KO, 7 Sub) dołącza do KSW. Ukrainiec zadebiutuje w polskiej organizacji 5 czerwca na KSW 61, a w klatce przywita go Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub).

Pojedynek Jakuba Kamieniarza (9-7, 1 KO, 6 Sub) z Adamem Niedźwiedziem (7-4, 1 KO, 6 Sub) otworzy kartę walk gali KSW 61, która odbędzie się już 5 czerwca w ERGO ARENIE. Poznaniak i katowiczanin zmierzą się w hali znajdującej się na granicy Gdańska i Sopotu w limicie kategorii półśredniej.