KSW 58 WYNIKI WALK online 30.01.2021 Kto wygra? Sprawdźcie wyniki wszystkich walk! Wyniki walk gali KSW 58 na żywo, online

Niedoszły pretendent do tytułu w wadze lekkiej, Szamil Musajew (13-0, 8 KO, 2 Sub) zmierzy się na KSW 58 z innym niepokonanym zawodnikiem. Rywalem Dagestańczyka będzie były mistrz amerykańskiej organizacji Titan FC, Uros Jurisić (11-0, 5 KO, 5 Sub). Starcie odbędzie się w limicie dywizji półśredniej. Musajew szturmem wdarł się do KSW i błyskawicznie zyskał sobie w oczach fanów i ekspertów tytuł najgroźniejszego pretendenta w kategorii lekkiej. Rosjanin ma na koncie aż 10 pojedynków zakończonych przed czasem, z czego 8 w wyniku nokautów. Jurisić w dotychczasowej karierze nie przegrał żadnego pojedynku. Pochodzący z Lublany zawodnik jest reprezentantem jednego z najlepszych klubów MMA na świecie, American Top Team. Zapowiada, że w KSW chce sięgnąć jak najszybciej po pas należący do Roberto Soldicia.

Jeden z najbardziej obiecujących zawodników, którzy postawili swoją nogę po raz pierwszy w klatce KSW w 2020 roku, Robert Ruchała (4-0, 2 Sub) zmierzy się z niebezpiecznym stójkowiczem, Danielem Bazantem (5-1, 5 KO) 30 stycznia na gali KSW 58. Panowie spotkają się w umownym limicie do 68 kilogramów. Robert Ruchała zadebiutował w KSW podczas gali z numerem 56. 22-latek w ostatnich momentach pierwszej rundy popisał się pięknym przejściem zza pleców do dźwigni prostej na rękę i zmusił Michała Domina do odklepania w ostatniej sekundzie tej odsłony. Daniel Bażant zawodowo startuje zaledwie rok dłużej od Polaka. Chorwat zadebiutował w kwietniu 2018 roku i od tamtej pory wygrał pięć starć i przegrał jedno.