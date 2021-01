KSW 58 NA ŻYWO 30.01.2021 PEŁNA KARTA WALK Walczy Kołecki! Kto wystąpi? Gdzie i za ile oglądać galę? Za ile PPV? Wyniki na żywo, online

KSW 58 NA ŻYWO! Wyniki walk + relacja online. Gala KSW 58 odbędzie się w sobotę (30.01.2021) w studiu bez udziału publiczności. Kto pojawi się w oktagonie? KARTA WALK i WYNIKI WALK ONLINE. Gdzie oglądać galę KSW 58?

KSW 58. Kiedy i gdzie odbędzie się gala? CZYTAJ TAKŻE: Tak wyglądała gala KSW 57 RELACJA, WYNIKI, WIDEO Gala KSW 58 odbędzie się w studiu bez udziału publiczności. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 30.01.2021 roku. Początek o godzinie 20:00. KSW 58. Karta walk 70,3 kg/155 lb: Bartłomiej Kopera (9-6, 7 Sub) vs Francisco Barrio (7-2, 2 KO, 4 Sub)

68 kg/150 lb: Robert Ruchała (4-0, 2 Sub) vs Daniel Bażant (5-1, 5 KO)

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (5-2, 1 KO) vs Dawid Martinik (4-1, 1 KO, 2 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (21-9, 14 KO, 6 Sub) vs Guto Inocente (8-5, 4 KO, 3 Sub)

77,1 kg/170 lb: Szamil Musajew (13-0, 8 KO, 2 Sub) vs Uros Jurisić (11-0, 5 KO, 5 Sub)

77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (8-4, 4 KO, 1 Sub) vs Aleksandar Rakas (16-7, 8 KO, 6 Sub)

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-0-1, 2 KO, 4 Sub) vs Daniel Torres (11-4, 5 KO, 1 Sub)

93 kg/205 lb: Szymon Kołecki (8-1, 8 KO) vs Martin Zawada (29-15-1, 18 KO, 5 Sub) Data gali: 30.01.2021 (sobota)

Wydarzenie: KSW 58

Miejsce: studio

Transmisja: PPV

Godzina: 20:00 KSW 58. Gdzie oglądać i za ile? Ruszyła sprzedaż PPV

Gale można oglądać jedynie w PPV. Koszt dostępu do ostatnich gal w systemie PPV był za 40 złotych. Prawdopodobnie taki sam będzie koszt najbliższej gali. Galę KSW 58 będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV.

Uruchomiona została już sprzedaż dostępów do wydarzenia w serwisie KSWTV.com. Tylko w nim kibice mają możliwość skorzystania z dostępu do materiałów najwyższej jakości i oglądania walk Live oraz VoD w Full HD. Dodatkowo otrzymują dostęp do dwujęzycznego komentarza i do samej gali nawet do 72 godzin po wydarzeniu. Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 58 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl. KSW 58. Kto wystąpi? Organizatorzy gali KSW 58 będą stopniowo informować o kolejnych zawodnikach, którzy będą walczyć podczas gali KSW 58.

Z pewnością bardzo interesujący pojedynek stoczą Salahdine Parnasse i Daniel Torres. Emocji nie zabraknie, a walka toczyć się będzie o pas wagi piórkowej w KSW. Mamy też wielki powrót do karty walk Szymona Kołeckiego, który w walce wieczoru zmierzy się z Martinem Zawadą. Niedoszły pretendent do tytułu w wadze lekkiej, Szamil Musajew (13-0, 8 KO, 2 Sub) zmierzy się na KSW 58 z innym niepokonanym zawodnikiem. Rywalem Dagestańczyka będzie były mistrz amerykańskiej organizacji Titan FC, Uros Jurisić (11-0, 5 KO, 5 Sub). Starcie odbędzie się w limicie dywizji półśredniej. Musajew szturmem wdarł się do KSW i błyskawicznie zyskał sobie w oczach fanów i ekspertów tytuł najgroźniejszego pretendenta w kategorii lekkiej. Rosjanin ma na koncie aż 10 pojedynków zakończonych przed czasem, z czego 8 w wyniku nokautów. Jurisić w dotychczasowej karierze nie przegrał żadnego pojedynku. Pochodzący z Lublany zawodnik jest reprezentantem jednego z najlepszych klubów MMA na świecie, American Top Team. Zapowiada, że w KSW chce sięgnąć jak najszybciej po pas należący do Roberto Soldicia.

Jeden z najbardziej obiecujących zawodników, którzy postawili swoją nogę po raz pierwszy w klatce KSW w 2020 roku, Robert Ruchała (4-0, 2 Sub) zmierzy się z niebezpiecznym stójkowiczem, Danielem Bazantem (5-1, 5 KO) 30 stycznia na gali KSW 58. Panowie spotkają się w umownym limicie do 68 kilogramów. Robert Ruchała zadebiutował w KSW podczas gali z numerem 56. 22-latek w ostatnich momentach pierwszej rundy popisał się pięknym przejściem zza pleców do dźwigni prostej na rękę i zmusił Michała Domina do odklepania w ostatniej sekundzie tej odsłony. Daniel Bażant zawodowo startuje zaledwie rok dłużej od Polaka. Chorwat zadebiutował w kwietniu 2018 roku i od tamtej pory wygrał pięć starć i przegrał jedno. Czołowy polski zawodnik kategorii koguciej, Paweł Polityło (5-2, 1 KO) już po raz piąty wejdzie do klatki KSW. 30 stycznia na gali KSW 58 przywita w organizacji młodego i utalentowanego Czecha, Dawida Martinika (4-1, 1 KO, 2 Sub).

Jeden z najbardziej widowiskowo walczących zawodników KSW, Michał Michalski (8-4, 4 KO, 1 Sub) zawalczy na gali KSW 58. 30 stycznia rywalem specjalisty od zgarniania bonusów za walki wieczoru będzie Chorwat, Aleksandar Rakas (16-7, 8 KO, 6 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii półśredniej. Michał Michalski to gwarant niezapomnianych emocji i fajerwerków w klatce. Od początku swojej przygody w KSW zawodnik z Wrocławia raz za razem zgarnia bonusy za najbardziej ekscytujące starcie gali. Aleksandar Rakas miał zadebiutować w klatce KSW na chorwackiej gali KSW 51, ale dzień przed wydarzeniem doznał kontuzji i wypadł z pojedynku z Krystianem Kaszubowskim. Były karateka i mistrz Chorwacji w kickboxingu z 2008 roku mierzy się w formule MMA od 2011. Podopieczny Mirko „CroCopa" Filipovicia ma na koncie 15 wygranych pojedynków, z których 13 kończył przed czasem. W KSW Rakas pojawi się po serii czterech wygranych przed czasem.

Rywalem Michała Michalskiego miał być Tomasz Romanowski, ale kontuzja uniemożliwiła mu wystąpienie na tej gali. Mistrzowski pas zostaje w Polsce! Tomasz Narkun od pięciu lat rządzi w KSW. "Trudno jest znaleźć mi tu jakiegoś mocniejszego rywala"