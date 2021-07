Księża będą namawiali do szczepień? Ministerstwo Zdrowia chce, by Kościół włączył się w akcję promującą szczepienia przeciw Covid-19

Eksperci mówią, że ponowny wzrost zachorowań na Covid-19, wywołanych zjadliwą mutacją Delta, jest kwestią najbliższych tygodni. - To, kiedy wariant Delta będzie u nas dominujący, zależy od progresji szczepień - twierdzi dr Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. szczepień. - W tym momencie pogoda pomaga, nasze kontakty są na zewnątrz. Problem może pojawić się we wrześniu. Istnieje obawa, że nie dojdziemy do tego czasu do takiego poziomu odporności, by była ochrona przed tym bardziej agresywnym, zaraźliwym wariantem.