Książki z zakurzonej półki: Celtowie - pierwotny duch Europy Krzysztof Maria Załuski

Historia Celtów to w dużej mierze fikcja. To ich własne legendy i mitologia. Albo niewybredna propaganda stworzona przez Rzymian, którym zawdzięczają zagładę. Brytyjski historyk Peter B. Ellis w książce „Druidzi” spróbował wiedzę na temat Celtów odczarować. I trzeba przyznać - zrobił to doskonale.