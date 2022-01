Krzysztof Sabisz: Każdy powinien wiedzieć, gdzie jest jego granica. Bieg maratoński na Antarktydzie nie jest wyczynem

Wrócił pan już do Gdyni z zimowego maratonu na Antarktydzie. Wszystko w porządku? Jak samopoczucie?

Z takiego wypadu nie można wrócić inaczej, jak pełnym energii i z naładowanymi bateriami. Na zawody Antarctic Ice Marathon zapisywałem się trzy lata wcześniej, bo ciężko się na nie dostać. Ze względu na miejsce ich rozgrywania jest ograniczona liczba miejsc. Powróciłem na Antarktydę po pięciu latach. Troszeczkę się zdziwiłem zmianami. Kiedy tam byłem pięć lat wcześniej na najwyższym szczycie Masywie Vinsona, leciałem na kontynent Iljuszynem Ił-76. To transportowiec czterosilnikowy, do którego można zabrać maksymalnie 60 osób, bo tyle ma miejsc siedzących. Sugerowałem się tym, licząc osoby chętne do udziału w maratonie. Covid-19 pokrzyżował wszystkim plany i teraz ląduje tam mniejszy samolot pasażerski. Podejrzewam, że w kolejnych latach te zawody będą przyciągać większą liczbę uczestników. Amerykańska firma Antarctic Logistics & Expeditions wykupiła kawałek lodowca i ma wyłączność na ten maraton. Ma przez to monopol na najwyższy szczyt, biegun i organizowanie zawodów biegowych. Cena jest stała, wysoka. Jeśli komuś się nie podoba, to na jego miejsce jest kolejny chętny. Wróciłem naładowany energią, chociaż nie ukrywam, że do tej pory był to mój najcięższy maraton.