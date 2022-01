Krzysztof Sabisz, gdyński podróżnik: Pokora i cierpliwość są najlepszymi nauczycielami. Coś co przychodzi zbyt łatwo, często nie ma wartości

Góry pana przyciągają, bo podobno mają na pana zbawienny wpływ. O co w tym chodzi?

Choruję na samoistną małopłytkowość krwi. Leczę się w klinice hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przyjmowałem wcześniej dość silne leki, które mi nie pomogły, a wręcz przeciwnie, uszkodziły śledzionę i wątrobę. Wątroba się zregeneruje, ale ze śledzioną już trudniej. Dostałem propozycję wycięcia śledziony, a to rodzaj filtru w organizmie, i całe szczęście nie zdecydowałem się na to. To nie działa tak, jak wymiana filtra w samochodzie, który można wyjąć, sprawdzić i włożyć na nowo. Samoistna małopłytkowość krwi nie jest czymś strasznym, ale życia nie ułatwia. Norma u dorosłego człowieka wynosi 140-450 tys./mikrolitr. Jeżeli wynik jest około 30 tysięcy, to jeszcze jest względnie dobrze, ale poniżej tej wartości krwawienie z nosa, wybroczyny są normą. To jednak nie wszystko. Człowiek staje się wtedy leniwy, nie ma chęci do życia, zamyka się w sobie. Przypadek sprawił, że miałem badania okresowe na hematologii po mojej drugiej wyprawie górskiej na Mont Blanc i płytki podskoczyły. Wspólnie z lekarzem doszliśmy do wniosku, że wysokość górska poprawiła moje wyniki i krew stała się gęstsza. Im w wyższych górach jestem, tym liczba płytek w mojej krwi wzrasta. Później oczywiście te wyniki spadają do mojej średniej, czyli 30-40 tysięcy. Sprawdziliśmy to później, kiedy poleciałem na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, czyli Aconcaguę, gdzie spędziłem trzy tygodnie. Udało mi się zrobić kolejne badania i okazało się, że to takie antidotum. Ale chwilowe.