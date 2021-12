Krzysztof S., były kapitan Arki Gdynia, zatrzymany! Jest podejrzany o przestępstwo vatowskie i decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące

O sprawie napisał Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu Meczyki.pl. Zatrzymanie Krzysztofa S. ma mieć związek ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która miała wyłudzać podatek VAT i wystawiać fałszywe faktury za prace i usługi, który nie były wykonane. Z tego procederu S. miał czerpać korzyści majątkowe, jak uważają śledczy z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Sąd w czwartek zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Krzysztofa S., który w ramach grupy przestępczej miał wystawiać nierzetelne faktury w sumie na kwotę 15 milionów złotych.

Jak informuje portal sprawa jest rozwojowa i może dotknąć także innych byłych piłkarzy Arki Gdynia. Krzysztof S. mógł bowiem oferować faktury na prace i usługi, bez ich wykonania, byłym zawodnikom żółto-niebieskich. Do gdyńskiego klubu miały wpłynąć pytania od śledczych we wspominanej sprawie. Prokuratora ustaliła, że zorganizowana grupa przestępcza działała od co najmniej połowy 2017 r. w Szczecinie, Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach na terenie kraju. Jej celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w grupie pełniły rolę "znikających" podatników oraz "buforów". "Puste" faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci "buforów" przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Śledczy jak dotąd ustalili, że podejrzani pomogli w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę blisko 160 milionów złotych, a do obiegu wprowadzono faktury na kwotę należności ogółem na kwotę ponad 650 milionów złotych. Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Aktualnie zarzuty przedstawiono ponad 150 osobom.