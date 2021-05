Krzysztof Rutkowski szuka Iwony Wieczorek. Ekipa detektywa w Gdańsku-Jelitkowie. "Szoł i sprzątanie śmieci trwa" mówi Janusz Szostak

Działania trwają przy promenadzie, od wejścia nr 63 w stronę Gdańska, po prawej stronie. To właśnie to miejsce wskazał jeden z osadzonych w polskim zakładzie karnym. Informacja wydała się wiarygodna detektywowi, dlatego zdecydował się w terenie rozpocząć w środę, 19.05.2021 działania weryfikacyjne.

Sprawy tej nie chce komentować Wojewódzka Policja, ani Prokuratura Krajowa. Z działań Rutkowskiego szydzi za to otwarcie dziennikarz śledczy Janusz Szostak, autor książki "Co się stało z Iwoną Wieczorek?", który swoje działania terenowe prowadził m.in. na terenie działek na Hallera.

- Szoł i sprzątanie śmieci trwa - pisze w swoich social mediach dziennikarz. - Trzeba być bardzo naiwnym (zwłaszcza media), żeby na to się złapać. Jak zauważyła jedna z moich czytelniczek: "Informator powiedział Rutkowskiemu prawie rok temu, gdzie zakopali Iwonę...i on teraz od tak jedzie i znajduje ciuchy, noże, rajstopy, których Iwona nie miała. Może jeszcze złoty pociąg odkopią ?". Niestety wygląda to na podrzucenie tych fantów. Co myślę policja bardzo szybko zweryfikuje. Odwracanie uwagi od prawdziwych sprawców i książki, która ujawni rolę wielu osób nic nie pomoże.