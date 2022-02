Krzysztof Puternicki: Po emisji filmu zaczęło się odwracanie uwagi

Od jakiegoś czasu jesteś rozpoznawalny jako autor dwóch filmów dokumentalnych poświęconych Gdańskowi i patologiom, jakie obserwujesz w funkcjonowaniu rodzinnego miasta. Skąd zainteresowanie tą tematyką?

Moja przygoda z filmem trwa już siedem lat. Nie jestem profesjonalistą, nie ukończyłem szkoły filmowej. Moja droga na plan filmowy zaczęła się od tego, że robiłem zdjęcia dla „Poznaj Świat”, „National Geographic”. Podróżuję przede wszystkim do Afryki i właśnie tam zetknąłem się z pracą przy filmie, w tym konkretnym przypadku była to produkcja Netfliksa. Przez przypadek trafiłem na plan na brytyjskiej produkcji dokumentalnej i zaproponowano mi pracę fiksera, a późnej pomagałem na planie. Potem zacząłem robić teledyski i mam na swoim koncie kilka dość udanych realizacji. W końcu to zainteresowanie filmem zaowocowało świadomością, że filmy służą pokazywaniu prawdy, a tę prawdę najłatwiej rozpoznać w przestrzeniach nam najbliższych, znanych. Dla mnie taką przestrzenią jest Gdańsk. Urodziłem się w rodzinie rzemieślników, którzy zaczęli tu działalność zaraz po wojnie. Mój dziadek siedział rok w celi śmierci u Humera, drugi dziadek był w AK i wyszedł z lasu też dopiero rok po zakończeniu wojny. Pewnie dlatego jestem szczególnie wyczulony na niesprawiedliwość i prześladowania, na fałszywą wolność, jaką nam się w Gdańsku teraz serwuje. W moim rodzinnym domu gośćmi bywali między innymi Anna Walentynowicz i Andrzej Gwiazda. W takim duchu byłem wychowywany i to mnie ukształtowało.