Krzysztof M. Załuski: Wyborczy pat w Bundestagu [OPINIA]

Na partię Olafa Scholza (SPD) zagłosowało 25,7 proc. obywateli RFN. Tuż za nią uplasowała się chrześcijańsko-demokratyczna Unia (CDU/CSU) z wynikiem 24,1 proc. Trzecie miejsce z 14,8 proc. zajął Sojusz 90/Zieloni. Poza podium znaleźli się kandydaci Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) z 11,5 proc. oraz Alternatywy dla Niemiec (AfD) z 10,3 proc. Lewica (Die Linke) otrzymała zaledwie 4,9 proc. głosów, lecz dzięki tzw. klauzuli mandatu podstawowego, również weszła do Bundestagu. W parlamencie zasiądzie jeszcze przedstawiciel Duńczyków i Fryzyjczyków (SSW). Frekwencja wyborcza sięgnęła ponad 76,0 proc. uprawnionych do głosowania.

W Bundestagu zasiada 735 posłów. Absolutna większość potrzebna do sprawowania władzy to 368 mandatów. Oznacza to, że żadna z partii nie jest w stanie rządzić samodzielnie. I tu zaczyna się problem – ani SPD, ani Unia nie chcą słyszeć o kontynuacji obecnego, czarno-czerwonego przymierza. Wygląda wiec na to, że po raz pierwszy od końca lat 50. rząd federalny powstanie na bazie porozumienia trzech ugrupowań.