"Krzycz, jeśli żyjesz". Rozmawiamy z Cyrylem Sone, autorem poczytnego kryminału, który pracuje jako prokurator Anna Szałkowska

Cyryl Sone – od przeszło ośmiu lat czynny zawodowo śledczy publikujący pod pseudonimem. Sone nie stosuje uproszczeń, unika zakrzywiania rzeczywistości. Jako jedyny autor kryminałów opisuje kulisy prokuratorskiej pracy z wiernością bliską reportażu mat. prasowe

"Krzycz, jeśli żyjesz" to debiut literacki Cyryla Sone, od przeszło ośmiu lat czynnego zawodowo śledczego, który publikuje pod pseudonimem. To kryminał z samego serca Gdańska, który na dodatek opowiada o zbrodni z punktu widzenia kogoś, kto obcuje z nią na co dzień. Rozmawiamy z autorem debiutanckiego, ale już bardzo poczytnego kryminału.