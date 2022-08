Kryminalne wakacje w Jastarni. 17-latek z Warszawy połakomił się na przenośny głośnik. Nie stać go było na kupno, więc zabrał z plecaka

Wakacyjna kradzież w Jastarni (07.2022)

17-letni mieszkaniec Warszawy w Jastarni zawiesił oko na przenośnym głośniku należącym do kobiety. Dość drogi (ok. 800 zł) sprzęt audio spodobał mu się na tyle, że postanowił go sobie przywłaszczyć i zabrał go z plecaka.

Do kradzieży doszło w połowie lipca 2022 w Jastarni. Wyjaśnieniem sprawy zajęli się dzielnicowi z Juraty wraz z kierownikiem ogniwa prewencji KPP w Pucku.