Krok za krokiem odkrywaj Pomorze. Szlaków nie brakuje. 1425,7 kilometrów czeka na miłośników turystyki pieszej

Można by było odpowiedzieć, że wszędzie. To jednak z fachową pomocą przychodzi Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, skrótem PTTK, które od 1950 roku dba o kultywowanie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, a także dba o właściwe oznakowanie wszystkich szlaków pieszych, których tylko na Pomorzu znajduje się niemal sto.

Co jednak kryje się pod turystyką kwalifikowaną? Mianowicie to, że każdą z tras, którą przebyliśmy możemy we właściwy dla towarzystwa sposób udokumentować, następnie przekazać do rozliczenia w PTTK i uzyskać odznakę właściwą dla danej trasy lub przebytych kilometrów. Nagroda za przyjemność? Jak najbardziej.

Spacerując leśnymi ścieżkami, parkami czy nawet i ulicami miast nieraz mogliśmy natrafić na czerwone, niebieskie, zielone, żółte lub czarne paski na białym tle, najczęściej w formie prostokąta (oznaczenie szlaku), strzałki (sygnalizującej zakręt), przypominające literę "L" (zapowiadające skręt z załamaniem na szlaku) lub okręgu (oznaczający początek lub koniec trasy). To oznakowanie szlaków pieszych, z których każdy informuje nas o innej charakterystyce trasy.