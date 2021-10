Kredyty złotowe będą droższe. RPP podniosła stopy procentowe

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następujacym poziomie:

stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej;

stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej;

stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej;

Jak wyjaśnia NBP w komunikacie po posiedzeniu RPP, inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła we wrześniu br. do 5,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6%.

Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych.