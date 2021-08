Kręcili tu "Pancernych" trzy dni i dwie noce. Opowiada się o tym do dziś. Powstał nawet film dokumentalny

Grigorij był łysy, były dwa psy odgrywające role Szarika, kilkanaście czołgów, którymi odbywały się krótkie przejażdżki dla miejscowych dzieci, a okręt podwodny z odcinka Fort Olgierd wynurzył się na wysokości portu w Piaskach. Mężczyźni byli zachwyceni Polą Raksą, a kobiety Jankiem... Na czynniki pierwsze rozłożył historię nagrywania "Czterech pancernych i psa" na Mierzei Wiślanej Marcin Wolski, mieszkaniec Sztutowa. Niedawno zakończył pracę nad dokumentem "102 minuty opowieści", o tym jak serial powstawał w Sztutowie i okolicach". Od połowy czerwca, kiedy Wolski umieścił go w serwisie youtube, obejrzało go ponad 2 tys. ludzi.

Sztutowo urban legend

W Sztutowie wizyta filmowców pod koniec lat 60. XX wieku wciąż jest pamiętana. To nadal żywa historia, choć przez lata narosło wokół niej sporo plotek i nieścisłości.

- Przez lata mówiono, że sceny z odcinka nr XVI pt. Daleki patrol, dziejące się na moście zwodzonym, kręcono w Rybinie. Miejscowi wiedzieli, że to nieprawda, że to nasz most wystąpił w tym epizodzie - mówi Marcin Wolski. - Niewiele osób wiedziało, że serial kręcono także w niedalekiej Stegnie, czy w Krynicy Morskiej i Piaskach.