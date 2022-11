Krajobraz na półmetku. Dokąd zmierza Arka trenera Tarasiewicza? Raczej nie do Ekstraklasy

Nie można wykluczyć, że za parę miesięcy Gdynia będzie się cieszyć z awansu Arki do Ekstraklasy, natomiast obecnie trudno sobie to nawet wyobrazić. Żółto-niebiescy grają przeciętnie, by nie powiedzieć słabo. Obrona jest niczym sito, a sfera mentalna praktycznie leży. Nie wiadomo czy zawodnicy nie radzą sobie z presją czy po prostu ich umiejętności nie są wystarczające na potrzeby klubu. Niemniej - sytuacja jest więcej niż problematyczna.

Jesteśmy świeżo po blamażu w meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Meczu irracjonalnym, tragicznym, momentami z elementami komediowymi, bo to co wyprawiali obrońcy Arki przy obu straconych golach jest niedopuszczalne na tym poziomie. Ale my nie o tym.