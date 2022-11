Kradzione samochody ze Szwecji odnalazły się w Gdyni. Zostały zdemontowane na części red.

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w wyniku kontroli ujawnili w Gdyni co najmniej 12 zdemontowanych pojazdów, które miały trafić do Polski ze Szwecji, po tym jak zostały ukradzione. Ustalono, że części z samochodów były sprzedawane lub służyły jako tzw. „dawcy” części do skradzionych innych pojazdów tej samej marki i modelu.