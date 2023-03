Kradzieże paliwa z ciągników rolniczych koło Malborka. Sołtys prosi policję o więcej patroli

W sumie zginęło prawie 200 litrów paliwa, ale to nawet nie o ilość chodzi

Rolników ze Stogów zaniepokoiła sytuacja sprzed kilku dni. Uaktywnili się złodzieje paliwa.

- U jednego z mieszkańców spuszczono paliwo z dwóch ciągników rolniczych, a w trzecim prawdopodobnie były ślady, że ktoś próbował się dostać do zbiornika. Z tego, co słyszałem, to nie tylko u nas, bo ostatnio była też taka sama kradzież w Kamionce – opowiada Bartosz Nowak, sołtys Stogów, wsi w gminie Malbork.

Policja potwierdza, że w tym tygodniu otrzymała dwa zawiadomienia od pokrzywdzonych. Jak się dowiedzieliśmy, w Stogach nieustalony sprawca ściągnął około 40 litrów oleju napędowego, najprawdopodobniej w nocy z 20 na 21 marca.

- 21 marca także w Kamionce (także gmina Malbork - dop. red.) właściciel zauważył, że z ciągnika zginęło około 150 litrów paliwa, a w tym przypadku do kradzieży mogło dojść w okresie od początku marca do momentu ujawnienia – mówi st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.