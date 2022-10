Kradzieże katalizatorów w Gdańsku. W tym roku zniknęło ich ponad 100. 35-latek przyłaszczył sobie moto sprzęt za prawie 9 tysięcy złotych

We wtorek (12.10.2022 r.) rano funkcjonariusze na ul. Bajana w Gdańsku zatrzymali dwóch sprawców przestępstwa.

- W ciągu jednego dnia kryminalni z komendy miejskiej do dwóch spraw zatrzymali trzech złodziei katalizatorów. Do pierwszej z tych interwencji doszło we wtorek rano na ul. Bajana - relacjonuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. - Policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy bardzo szybko zaczęli opuszczać teren jednego z parkingów. Funkcjonariusze postanowili ich wylegitymować i skontrolować. Podczas interwencji okazało się, że 43-latek z Gdańska miał ze sobą torbę, w której były narzędzia do wycinania katalizatorów, oraz czarny worek, z którego wystawał katalizator.