Kradli kaczki, kabanosy i słodycze. Jeden ze sprawców miał przy sobie narkotyki Maja Czech

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Do nietypowych kradzieży doszło w Gdańsku. We wtorek 31 stycznia do aresztu trafiła 22-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna. Ona za kradzież odzieży, on - kabanosów, słodyczy i... kaczek.