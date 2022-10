Koty ze szpitala prowadzonego przez TOZ w Człuchowie szukają domów! [ZDJĘCIA] Małgorzata Wojciechowska2

Szpital dla kotów w Człuchowie to miejsce, gdzie dochodzą do siebie koty pokrzywdzone przez los – porzucone, bezdomne, najczęściej chore i wymagające leczenia. Człuchowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami robi co może, by zapewnić im jak najlepszą opiekę i – po wyzdrowieniu – kochających opiekunów. Każdy z nas może pomóc – wspierając szpital finansowo bądź przygarniając do siebie kociego przyjaciela. W galerii prezentujemy sylwetki kocich osobowości – gotowych na podbój waszych serc i kanap!