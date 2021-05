Koty na cmentarzu w Pruszczu Gdańskim. Leżą na pomnikach, sikają w rabaty. „Czy to dobre miejsce?” – pyta Czytelnik

Do naszej redakcji zgłosił się pan Stefan oburzony tym, co robią koty i dokarmiające je osoby na tzw. starym cmentarzu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Spokojnej.

– To, co się dzieje na cmentarzu, to uwłacza godności osób tam pochowanych – mówi pruszczanin. – Koty na tym cmentarzu zadomowiły się na dobre. Spacerują pomiędzy nagrobkami, wylegują się na pomnikach, sikają w rabaty. Są tam 24 godziny na dobę, bo mają swoje domki. Kto to widział, żeby w takim miejscu stawiać domki dla kotów. W dodatku ktoś cały czas je dokarmia. Są wystawione talerze z jedzeniem i one się schodzą w te miejsca. Kiedy zrobiło się cieplej, ktoś wystawił tam parasolki, żeby osłonić te talerze przed słońcem. Przecież tak nie może być. To cmentarz.