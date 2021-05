Koszykówka. Reprezentacja Polski wywalczyła awans do igrzysk olimpijskich. W kadrze gracze z Pomorza

Reprezentacja Polski w koszykówce 3 na 3 awansując do półfinału kwalifikacyjnego turnieju w austriackim Graz zdobyła przepustkę do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Hicks to sportowa legenda Kociewia, dawny lider Polpharmy Starogard Gdański. Dziś Amerykanin z polskim paszportem występuje w I-ligowej Wiśle Kraków, ale jego związki z Pomorzem są bardzo mocne, choćby dlatego że stąd pochodzi jego żona.

Pawłowski to z kolei wychowanek gdańskiego Wybrzeża, dziś występujący w I-ligowej drużynie Decka Pelplin.

Zamojski to swego czasu jeden z największych polskich koszykarskich talentów, który swoje sportowe doświadczenie zbierał m.in. na parkietach Euroligi. To były zawodnik Prokomu Trefla Sopot, Asseco Prokomu Gdynia i Trefla Sopot.

Trenerem polskiej reprezentacji jest Piotr Renkiel, były koszykarz Politechniki Gdańskiej i Korsarza Gdańsk.