Koszykarze Trefla Sopot zagrają w finale Pucharu Polski. Spotkanie z Anwilem Włocławek miało aż dwie dogrywki

Anwil Włocławek - Trefl Sopot 18.02.2023

Siedem najwyżej rozstawionych zespołów Energi Basket Ligi oraz gospodarze turnieju finałowego przystąpili do czterodniowej rywalizacji o Suzuki Puchar Polski. Faworyci zawiedli, bowiem właśnie wspomniani gospodarze, czyli Polski Cukier Start Lublin (13. zespół ligi z bilansem 7-12) jako pierwszy zameldował się w finale. W sobotę, 18 lutego 2023 roku o to samo starali się waleczni koszykarze Anwilu Włocławek oraz rodzynek z Pomorza, czyli Trefl Sopot.

I to właśnie Trefl bronił honoru najlepszych ligowców. Ligowy średniak Anwil Włocławek wyeliminował w ćwierćfinale aktualnego lidera EBL-u, czyli Stal Ostrów Wielkopolski. Do zwycięstwa "Rottweilery" poprowadzili Phil Greene oraz Kamil Łączyński. Sopocianie wiedzieli, że odebranie chęci do gry tej dwójce może być kluczem do sukcesu. I chociaż to konsekwentnie robili, to jednak drużyna trenera Przemysława Frasunkiewicza lepiej weszła w spotkanie, a później nie dawała faworytom odskoczyć.