Koszykarki VBW Arki Gdynia przegrały w Stambule. Trudności nie tylko na parkiecie. Wszystko przez odwołany samolot

Pierwotnie zawodniczki Arki Gdynia miały udać się do Stambułu we wtorek, jednak ich lot z Amsterdamu do Turcji został odwołany i na miejsce rozegrania meczu dotarły dopiero w środę. W związku z tym rozpoczęcie spotkania zostało przesunięte o blisko trzy godziny.

I cóż, Arka nie wyglądała w Stambule najlepiej. To znaczy, początek był jeszcze w miarę wyrównany, zespół Fenerbahce nie potrafił odskoczyć na większą liczbę punktów, ale od trzeciej kwarty przewaga gospodarzy nie podlegała już żadnej dyskusji. Arka nie potrafiła nawiązać równorzędnej walki.

To była jedenasta przegrana Arki w tym sezonie Euroligi.

Fenerbahce Beko - VBW Arka Gdynia 87:67 (20:17, 19:16, 24:14, 24:20)

Fenerbahce: McBride, Sabally, Iagupova, Cakir, Williams oraz Onar, Kurtulmus, Canitez, Stokes.

Arka: Gustafson, Bertsch, Dobrowolska, Kastanek, Pavlopoulou oraz Begić, Podgórna, Borkowska, Szymkiewicz.