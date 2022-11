Koszty organizacji piłkarskich mundiali skokowo rosną. Katar wydał krocie na to, aby stworzyć na pustyni niezbędną infrastrukturę

Koszty organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej

Prawo organizacji piłkarskiego mundialu to wielki prestiż dla danego państwa. W ostatnich latach coraz mniej jest chętnych do samodzielnego podołania wyzwaniu. Ma to związek przede wszystkim z rosnącymi kosztami organizacji rozbudowywanego turnieju. To wyzwanie także przed zarządzającą rozgrywkami światową federacją FIFA. Nie milkną więc echa ostatnich wyborów, wśród których Rosja w 2018 roku i Katar w 2022 roku należą do najbardziej kontrowersyjnych ze względu na łamanie praw człowieka.