Kosmos to przyszłość, wiedza, technologie, wieki biznes. Nowoczesnego kraju nie może w nim zabraknąć, dlatego chcemy sięgać coraz wyżej

Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Ten rok będzie ważny z racji tego, że mamy wdrażać Krajowy Program Kosmiczny na lata 2023-2027. Jakie są jego główne założenia i rola agencji w jego wdrażaniu i realizacji?

Krajowy Program Kosmiczny został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii z bardzo dużym wsparciem Polskiej Agencji Kosmicznej. To jest kolejna iteracja tego programu, ponieważ świat i technologie rozwijają się nieprawdopodobnie szybko. Obecnie program jest już zgłoszony do rządowego centrum legislacji. Trwają ostatnie uzgodnienia na szczeblu ministerstwa. Mam nadzieję, że wkrótce trafi pod obrady rządu i będzie przyjęty. Głównym jego celem jest realizacja Polskiej Strategii Kosmicznej, która ma zapewnić nam dostęp do usług i produktów oferowanych przez technologie kosmiczne, w szczególności obserwacji Ziemi, która powszechnie jest wykorzystywana w bardzo wielu dziedzinach życia. Program kosmiczny umożliwi zamówienie produktów i usług, które odpowiedzą na te potrzeby i będą realizowane przez polskie firmy, polskie instytucje. Później będą mogły je sprzedawać na w całym świecie, co zresztą już skutecznie zaczynają czynić.