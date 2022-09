Kosmiczne rachunki za prąd w Kościerzynie, firmy zapłacą o 200% więcej! Jakie biznesy splajtują?

To może być gwóźdź do naszej trumny - tak właściciele firm z powiatu kościerskiego mówią wzroście cen energii w 2022 roku. Rachunki za prąd, które właśnie dostali, nie pozostawiają złudzeń. Niektórzy nie poradzą sobie z płatnościami i będą musieli zamknąć firmy.

Inni, zamiast inwestować w rozwój albo wypłacić premie pracownikom, ostatnie oszczędności przeznaczą na opłaty za prąd. Ceny wzrosły o 250 proc. - alarmuje lokalny biznes. Tak drastycznej podwyżki nikt się nie spodziewał, a niewykluczone, że to nie koniec wzrostu cen.

- Kiedy w maju podpisywaliśmy umowę z Energą płaciliśmy 90 groszy za kilowatogodzinę. W ciągu ostatnich trzech miesięcy ta systematycznie wzrastała do 1,29 zł, potem 1,69 zł aż osiągnęła 2,29 zł. To o 250 proc. więcej niż początkowo - mówi właścicielka delikatesów w powiecie kościerskim. - Rachunek, który otrzymałam, zwyczajnie przeraził. Muszę zapłacić za prąd 16,5 tys. zł! I to w zaledwie 7 dni. Nikt nawet nie raczył poinformować nas, że stawka wzrosła. I nie mamy do kogo zwrócić się z tym problemem. Dzwoniłam do Energi, gdzie dowiedziałam się, że to ceny giełdowe i nikt nie musi nas o nich informować. Już w tej chwili boję się, jaki rachunek otrzymam w październiku.