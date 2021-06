Kosmici nawiedzili Pomorze? Te historie przyprawiają o szybsze bicie serca. To było UFO?

9 sierpnia 1980 r. . wypoczywający nad morzem warszawski artysta plastyk, pan K., wrócał pieszo plażą na camping. Kiedy wszedł na leśną ścieżkę, zobaczył dwie niskie, szczupłe istoty w ciemnozielonych kombinezonach. Miały jasnozielone twarze z wydłużonymi oczami. Przestraszony, odczuł nagle telepatyczną informację: „Bez obaw”. Podszedł bliżej. Stał ze dwa metry od ufoludków. Widział z bliska ich szare, skośne oczy oraz poziomą kreskę tam, gdzie my mamy usta, dwa otwory w miejscu nosa.Miał też wrażenie, jakby ktoś obcy wchodził do jego mózgu. 20 metrów dalej na wydmie niespełna metr nad ziemią unosił się pojazd – spłaszczony, podłużny dysk. Miał on z 6 metrów długości i około 2 metrów wysokości. Po chwili pojazd odleciał. Po dojściu na camping pan K. poprosił znajomych, by wrócili z nim na miejsce spotkania z UFO. Znaleźli tam siedem nienaturalnie rozmieszczonych śladów, tworzących owal o wymiarach 2,5 na 2,7 metra. Szukając świadków, dotarto do studentki z Warszawy, która z zupełnie innego miejsca widziała lecący nad plażą w Chałupach owalny, pomarańczowy obiekt.

