Kościerzyna z lotu ptaka. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Dawida Miłto [GALERIA]

Kościerzyna - kraina jezior

Kościerzyna jest miastem zróżnicowanym pod względem krajobrazowym. Nic dziwnego, że nazywana jest Szwajcarią Kaszubską. To kraina nie tylko licznych, ale pięknych jezior o suchych, piaszczystych brzegach, rzek, malowniczych i dość wysokich wzniesień. Teren ten jest zaliczany do najpiękniejszych krajobrazowo rejonów i niewątpliwie jednego z najbardziej uroczych zakątków kraju.

David Bowie na ciężarówce, Józef Wybicki na budynku szkoły czy John Wick na motorze - dla Pawła Bruskiego z Kościerzyny każdy projekt to wyzwanie i okazja do realizacji swojej pasji. Od wielu lat…

Centrum to pokrywa się z zabytkowym planem urbanistycznym miasta z końca XIV wieku. Liczne pożary nie pozwoliły dotrwać do naszych czasów architekturze wcześniejszej, niż z końca XVIII stulecia. Najstarszym obiektem w rynku jest dwukondygnacyjny ratusz z 1843 roku z charakterystycznym zegarem w szczycie. Większość kamienic w rynku i przy przyległych do niego ulicach pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Reprezentantem XVIII - wiecznej zabudowy jest dom przy ul. Kościelnej, należący do Budzyńskich - znanej w mieście rodziny ceramików. Z tego samego okresu pochodzi kamienica przy ulicy Długiej. Piękny przykład zabytkowej architektury neogotyckiej stanowi budynek Sądu Rejonowego.