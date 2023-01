Kościerzyna. Studniówka 2023 w Budowlance. Tak bawili się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2. ZDJĘCIA, WIDEO

Studniówka uczniów Budowlanki w Kościerzynie

- Studniówkowy bal to zawsze ogromne przeżycie dla całej szkolnej społeczności - mówi jedna z uczennic . - To też bardzo wzruszający moment dla rodziców i samych uczniów.

Jak sama nazwa wskazuje, studniówka to impreza, która odbywa się na sto dni przed maturą. Organizowana jest przez szkołę oraz Radę Rodziców. Ze względu na to, że matury co roku odbywają się w maju, bale odbywają się zazwyczaj w styczniu i lutym.