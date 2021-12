Kościerzyna. Prowadził samochód, miał 3 promile alkoholu. Gdy zobaczył patrol policji, rzucił się do ucieczki

Kościerzyna. Tak zakończył się pościg za pijanym kierowcą

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, w trakcie patrolu zauważyli samochód marki VW T4, którego kierujący na widok policjantów zaczął uciekać. Natychmiast podjęli próbę zatrzymania, kierujący nie stosował się do wyraźnych sygnałów, obligujących go do zatrzymania. Ponadto w trakcie ucieczki popełniał szereg wykroczeń, narażając tym na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.