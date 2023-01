Kościerzyna. Poszukiwany sprawca potrącenia na ul. Kartuskiej już w rękach policji. Samochód odnaleziono na złomie Edyta Łosińska-Okoniewska

Zatrzymano sprawcę potrącenia w Kościerzynie. Sam zgłosił się na policję KPP Kościerzyna

Kościerzyna. 55-letni mężczyzna zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji. Okazuje się, że to on potrącił 36-letnią kobietę na przejściu dla pieszych na ul. Kartuskiej i uciekł.