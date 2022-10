Kościerzyna. Budowa nowej drogi budzi kontrowersje. Mieszkańcy są zbulwersowani i zbierają podpisy pod protestem. Władze miasta komentują

Sprawa remontów dotychczasowych dróg i budowy nowej wzbudza kontrowersje. Inwestycja w efekcie może przenieść ruch z zatłoczonego centrum miasta w rejon osiedla Kościerzyna — Północ. Mieszkańcy są zbulwersowani, ponieważ nikt nie konsultował z nimi planów inwestycji, która będzie miała wpływ na ich życie.

W plac budowy zamienią się ulice Kopernika i Norwida (miasto otrzymało dotację na remont tych dróg). Tymczasem ciężki sprzęt już pracuje przy nowej drodze na Paderewskiego. Miejscowi dziwią się, że ten ostatni odcinek powstaje "w polu", ponieważ budowa osiedla, do którego ma prowadzić droga, dopiero jest w planach.

- Tyle dróg w Kościerzynie potrzebuje pilnych napraw, tymczasem miasto wydaje pieniądze na trasę, przy której jeszcze nikt nie mieszka — skomentował się jeden z mieszkańców. - Natomiast jeśli połączą się trzy drogi: Paderewskiego, Norwida i Kopernika, to ich funkcja będzie przypominać "małą obwodnicę". Nie po to budowaliśmy domy na obrzeżach miasta, żeby teraz mieszkać przy tak ruchliwej drodze, idealnej dla kierowców, którzy jadą z Chojnic do Łeby.