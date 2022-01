Koronawirus w woj. pomorskim. Zobacz dane na 1.01.2022. Ilu jest chorych w poszczególnych powiatach? Newsroom 360

W woj. pomorskim stwierdzono 776 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Podajemy najnowsze dane z 1.01.2022. W Gdańsku przybyło 217 nowych osób zakażonych, w Gdyni 98, w powiecie wejherowskim 52. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku pandemii w woj. pomorskim wystąpiło 263 660 przypadków zakażeń koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 5 378 osób.