Koronawirus w szkole w Gdańsku. Zakażeni to dwoje uczniów i nauczycielka SP 59

Wiadomo już, że dwoje uczniów i nauczycielka z tejże placówki są zakażeni koronawirusem. Nauczycielka o tym, że jest zakażona, miała dowiedzieć się w piątek, 28 sierpnia. Covidem zaraziła się od ucznia, który w sierpniu uczęszczał do klasy zerowej. Ten zainfekował również swojego kolegę z klasy.

W Szkole Podstawowej nr 59 uczy się 282 uczniów i pracuje 45 nauczycieli. Co prawda pracowników administracji i obsługi dyrekcja przesunęła na drugą zmianę, by nie mieli kontaktu z dziećmi i pracownikami pedagogicznymi, ale w rozpoczęciu roku szkolnego wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pani wicedyrektor.

Dyrektorzy z Gdyni rozprawili się z kolejkami do przedszkoli

Jak tłumaczy referat prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku dyrekcja SP nr 59 jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Podczas wielokrotnych kontaktów z sanepidem konsultowano różne aspekty funkcjonowania szkoły. Ten jak dotąd nie widział przesłanek do tego, by zmienić tryb pracy placówki. Nie wydał również decyzji o kwarantannie dla nauczycieli i pracowników szkoły, którzy mieli kontakt z nauczycielką oraz dziećmi, które były narażone na zakażenie. Zasugerował natomiast ograniczenie kontaktów, do czego się zastosowano.