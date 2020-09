Koronawirus w szkołach. Sześć szkół z Pomorza może uczyć zdalnie. Sanepid odrzuca większość wniosków dyrekcji

CZYTAJ TAKŻE: Gdzie najwięcej zakażeń w województwie pomorskim?

Do tej pory Sanepid nie przychylał się do wniosków, których charakter był jest stricte prewencyjny. Od końca wakacji część dyrekcji zabiegała o zmianę formy nauczania, po to, by zawczasu zapobiec ryzyku zakażenia uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W jednej z gmin pow. kartuskiego złożono taki wniosek w stosunku do wszystkich placówek. Póki co Sanepid nie widzi konieczności prewencyjnego kierowania do nauki w domach, choć niewykluczone, że tak się stanie, gdy powiat, w obrębie którego funkcjonuje dana szkoła, trafi do czerwonej lub żółtej strefy obostrzeń.