Koronawirus w ekonomiku w Bytowie. Kwarantanną objęto 30 uczniów i 12 nauczycieli. W ZSEU wprowadzono nauczanie hybrydowe 8.09.2020

Do tej pory w powiecie bytowskim stwierdzono zakażenia COVID-19 u 30 osób, z których 22 uznawane są za ozdrowieńców. Ostatnie trzy zachorowania dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Parchowie. Kwarantanną objęto całą placówkę, więc pracowników i pensjonariuszy oraz rodziny pracowników. To łącznie 200 osób.

Z tego ogniska zakażona została uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. We wtorek, 8 września 2020 r. kwarantannie poddano całą klasę, do której uczęszczała (30 osób) i 12 nauczycieli. Placówka zmuszona więc została do wprowadzenia nauczania hybrydowego.