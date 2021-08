Koronawirus – szukaj! Sukces polskich trenerów. Wyszkolili psy do wykrywania ludzi chorujących na covid-19

Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog i trener zwierząt szkolenie określa mianem cennego doświadczenia. To ona, wraz z lek. wet. Martyną Woszczyło oraz instruktorami szkolenia psów: Igą Paczyńską, Mateuszem Moryto i Arturem Łazarczykiem pod naukowym nadzorem prof. Michała Dzięcioła z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przygotowała program szkolenia czworonogów.

- Zakładaliśmy, że trening będzie trwał 8 tygodni, udało się go zakończyć w 5 – mówi dr Agata Kokocińska- autorka projektu. - Takie tempo pracy to sukces, dowodzący skuteczności naszych metod szkoleniowych. Wiemy, że protokół treningu, który przygotowaliśmy, działa.

- Udało się nam uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, na które inne, zagraniczne grupy badawcze, pracujące nad węchową detekcją chorych na covid 19, nie uzyskały – tłumaczy Kokocińska. - Wiemy, że da się wyszkolić psy do wykrywania chorych na covid i wiemy, jak to zrobić. Nasze metody są skuteczne. Udało nam się ustalić, że psy są w stanie odróżnić zapach człowieka zakażonego konkretnie koronawirusem od człowieka cierpiącego na inne choroby. W naszym badaniu była to m.in. cukrzyca.

Od wiosny w innowacyjnym programie brały udział cztery zespoły kynologiczne (pies plus przewodnik), służące w Krajowej Administracji Skarbowej, dotychczas wykorzystywane do wykrywania narkotyków i tytoniu. KAS była partnerem programu – obok zespołów przewodników z psami udostępniła także swój ośrodek szkoleniowy w Kamionie. „Wypożyczone” do pilotażowego programu zespoły kynologiczne, po zakończeniu badań, wróciły do swoich placówek i dotychczasowych zadań. Bez żadnych problemów zaczęły ponownie wykrywać narkotyki i tytoń, co wcale nie było takie oczywiste.